Формально мы не ограничиваем число блоков ни для RTB ни для Директа. Существует ограничение в 9 объявлений Директа на странице, а вот число блоков может быть разным - и 9 блоков по одному объявлению и один на девять объявлений сразу. В остальном следует руководствоваться здравым смылом. Напомню так же, что большое количество рекламы понижает позиции сайтов в поисковой выдаче.
Qzminn, Сегодня от support РСЯ пришло предупрежение о возможной блокировки площадки. Замечания устранили. Но возмущает следующее: цитирую "Просим Вас сократить количество горизонтальных рекламных блоков Яндекс.Директ, размещаемых на сайте, до одного." ДО ОДНОГО!!!
Возникает вопрос в связи с чем дается такое указание? Выше вы пишите что ограницения до 9 блоков.
Так дело не в количестве блоков, а в том, как они вписаны на сайт. Если у вас блоки рекламы закрывают контент и вынуждают посетителей к клику - это нарушение. А если у вас, например, сайт с бесконечной высотой траницы и блоки в скайдбаре аккуратно размещены, то почему бы и не 9?
Я разместил на сайте три RTB-блока по 3 объявления. С лева, с права и по середке. Так у меня только с лева Объявления показываются, а в других RTB-блоках, постоянно по 1 баннеру висит. Итого пять Директов получается или как?