Резко упал доход с сайта

Доброго времени суток! Две недели назад мой сайт putevodnyj.ru взяли в РСЯ - с первого раза. На радостях поставил три блока в статьи - сверху, в середине контенат и в конце. Блоки были горизонтальные, по 2 объявления. В первые три дня заработок с сайта составлял 50-60 рубелй в деньи при посещаемости 400-500 челвоек. Потом резко упал до 2-4 рублей. Пробовал менять блоки, но эффект нулевой. Кто-нибудь поможет разобраться, с чем связан такой резкий всплеск и такое падение? Также буду очень благодарен, если посоветуете с расположением и видом блоков. Заранее спасибо.