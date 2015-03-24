Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Резко упал доход с сайта

Доброго времени суток! Две недели назад мой сайт putevodnyj.ru взяли в РСЯ - с первого раза. На радостях поставил три блока в статьи - сверху, в середине контенат и в конце. Блоки были горизонтальные, по 2 объявления. В первые три дня заработок с сайта составлял 50-60 рубелй в деньи при посещаемости 400-500 челвоек. Потом резко упал до 2-4 рублей. Пробовал менять блоки, но эффект нулевой. Кто-нибудь поможет разобраться, с чем связан такой резкий всплеск и такое падение? Также буду очень благодарен, если посоветуете с расположением и видом блоков. Заранее спасибо.

26 комментариев
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qzminn
27 января 2016, 23:38

Во-первых, у вас значительно упало количество показов.

Во-вторых, очень сложно строить какую-либо статистику по менее, чем 10 кликам в день.

No Offence
27 января 2016, 23:38

Николай, здравствуйте! Чем мой пост "Почему "сайт не приняли" или привет модератору РСЯ :)" не угодил? Правил клуба не нарушает.

Сеятель
27 января 2016, 23:38

Вначале всегда доход высокий, а потом нормальзуется. У меня тоже в первые дни доход сильно радовал, а потом просел. Возможно РСЯ собирает статистику по сайту и начинает выдавать меньше рекламы, а значит и конкуренция между блоками снижается.

Stanislav
27 января 2016, 23:38

Не понятно зачем вы поменяли блоки. С такой посещаемость нельзя совершенно точно сказать какой будет CTR, а тем более доходность. Вы на очень коротком периоде тестируете. Как можно за 3 дня посчитать доходность? У вас должно было пройти хотя бы 50-100 кликов. А доход зависит от очень многих факторов, я вообще не считал сколько там стоит клик в эту или ту недели. Нужно смотреть на CTR. А цена клика может менять каждую недели, в зависимости от спроса и рекламных бюджетов. Сегодня у вас может быть 10 рублей, а завтра будет 100 и это ничего не значит.

Дмитрий Мазаихин
27 января 2016, 23:38

Рекомендую изменить вид блоков:

Горизонтальный -2 объявления сверху-перед контентом;

Горизонтальный - 3 объявления снизу контента;

И кстати вы не указали какой у вас CTR. Мне кажется очень низко, потому что объявления очень навязчиво смотрятся.

ajrk
27 января 2016, 23:38

я бы изменил виды блоков - сверху поставил над заголовком - горизонтальный с 1-м объявлением, по середине тоже один! а внизу в конце статьи блок из трех объявления вертиальный! главное чтобы реклама хорошо вписывалась в дизайн и не отпугивала посетителей, тогда и доход будет хорошим

ajrk
27 января 2016, 23:38

причем, стоит чередовать гугл и яндексом) так вы разнообразите рекламу на сайте и сможете сравнить

Лаириэль
27 января 2016, 23:38
Объявления смотрятся очень странно. Измените хотя бы цвет заголовков.
No Offence
27 января 2016, 23:38

Это у большинства так: сначала - радость, а потом вступаете во "взрослую жизнь" полную пичалек. Кстати, это не только в РСЯ: наблюдал подобное во многих партнерках.

webcabp
27 января 2016, 23:38

Шапку уменьшите чуть менее чем полностью - ctr вырастет заметно. 

***
27 января 2016, 23:38

Уберите все элементы между заголовком и первым рекламным блоком - раз, установите тип объявлений после контента в vertical -два. В длинных статьях не помешает воткнуть где-нибудь в середине статьи один рекламный блок из одного объявления.

Хочу Вам сказать, что Вы рано паникуете. Но все же для начала лучше прислушаться к рекомендациями выше :)


bellator.meier
27 января 2016, 23:38

Доброго времени суток!

Никогда ранее не обращался за консультацией по увеличению дохода и т.п. Но, увидев данный топик решил тоже спросить у опытных. Может какой совет дадите. 

Есть блог bloginfo.biz, в РСЯ уже почти год. Доход очень мизерный, до сих пор еще не вывел первые 3к :) Блок с 1 объявлением стоит только в начале статьи под заголовком. CTR с 1 августа 2014 (момент перехода напрямую в РСЯ) по сегодняшний день  = 0,54. 

Сильно ли влияет тематика блога? Например одна из самых популярных статей у меня - про отключение рекламы в скайпе, наверняка все кто это ищет - юзают АдБлок :) 

Или тут скорее дело в неправильно размещенном блоке? Городить блоки не хочется, в тело статьи ставить не буду принципиально (сайт вообще не создан именно для заработка). Или в целом для данной тематики (грубо говоря - компьютерная) - это нормальный CTR, нормальный доход (да, кстати, посещалка ~1000-1100). 

Буду благодарен за ваши мнения и советы.

P.S. не стал создавать отдельный топ, т.к. здесь вопрос, в принципе, похожий. 

Дмитрий Мазаихин
27 января 2016, 23:38

У вас одним цветом #2A8000 и заголовки и ссылки, и заголовки в рекламных объявлениях. Даже по рекомендациям яндекса цвет ссылок должен отличатся от цвета текста.  

bellator.meier
27 января 2016, 23:38

Спасибо за ваше мнение. 

Да, так и есть. Но я сделал это намерено (правилам РСЯ вроде это не противоречит), дабы рекламный блок полностью вписывался в общую цветовую концепцию. 

Ну и вроде где-то читал про похожую реализацию, мол ссылки в блоках если схожи с ссылками дефолтными - это для пользователей дополнительный "сигнал доверия" (образно говоря). По сути в этом есть некий обман, или точнее - введение в заблуждение. Но именно по этой причине я принципиально не ставлю рекламные блоки в тело статьи. 


И тогда параллельно такой вопрос, как считаете, если например этот же самый единственный блок оформить бордером, т.е. как-то более обособить, это, в целом, может пойти в плюс? Достаточно часто вижу, когда под заголовком статьи ставят блок, выделенный рамкой.

dubrovinboris
27 января 2016, 23:38

Тематика вашего сайта может привлекать как дорогих, так и копеечных посетителей, поэтому такие колебания дохода вполне возможны.

У вас маленькая посещаемость, поэтому о показателях дохода можно судить не ранее чем через неделю.

matsun.artem
27 января 2016, 23:38

На моём сайте http://iz-bumagi.com/ пока не постовил блок в хедер, доход был копеечный.

Поставил блок в хедере - сразу понеслосЬ!:-)

sabaschniy.yuriy
15 февраля 2016, 18:45
matsun.artem,
наличие РСЯ на заработок с Адсенс не влияет?!
Nastasia
27 января 2016, 23:38

тоже упал доход в 5 раз.

сайт в РСЯ давно, блоки как стояли так и стоят. за февраль - 600р, за март 160р. при тех же кол-вах показов.

вот и спрашивается - а почему?

svetreiki.ru

в марте были поставлены блоки adsense

видимо такое наказание от РСЯ?

 

Василий
24 декабря 2017, 16:47
Тоже заметил падение доходности в 4 раза после установки блока adsense :-(
Геннадий
11 сентября 2018, 12:36
Тема старая, но чудеса всё те же. В июле доход с двух сайтов упал в среднем с 150-200 в сутки до 20-30 рублей. В чём прикол? Что за шутки такие у Яндекса?


Кстати, может причина в том, что я в июле установил в добавок рекламу Гугла?
Ольга (поддержка РСЯ)
15 октября 2018, 18:38
Геннадий,
приносим свои извинения за задержку с ответом. Если вопрос еще актуален, пожалуйста, напишите в поддержку через форму обратной связи - https://yandex.ru/support/partner2/troubleshooting.html
Геннадий
15 октября 2018, 19:23
Ольга (поддержка РСЯ),
 вопрос то актуальный, но мне техподдержка уже растолковала, что теперь клики по рекламе на заработки вебмастеров не влияют, реклама теперь засчитывается исключительно за число показов. Только вот с рекламодателей почему-то по прежнему идёт кликовая система списания денег. Чудеса!


Должен сказать, что в этом году и в директе приходится денег вбухивать кучу. Например, в прошлом году за ту же рекламу того же сайта, за тот же период я потратил от силы 5000 рублей, а в этом же году цифра увеличилась раза в три. Другими словами, я ничего не поменял, но денег стал тратить больше. С чего бы вдруг?
Обновлено 15 октября 2018, 19:25
Константин
11 января 2019, 18:27
Подскажите есть вообще какая нибудь оптимальная система настройки РСЯ, такая же проблемма с падением дохода. Причем может быть 300 кликов по блокам и доход 100 руб, а может быть 250 кликов и доход 30 руб. Стратегия стоит "Максимальный доход". Экспериментировал с другими стратегиями, изменят позиции блоков, типы блоков, размеры...ничего не помогает. иногда даже в нераспроданных блоках не показывается своя реклама. Видимо глюки. Что не так? Вот сайт http://виза-туры.рф/
z65.ru
18 июня 2019, 15:46
почти год смотрю на доход с сайта https://www.stroytrans.info/ - хостов 150-222 и доход примерно равен = хосты делить на 10. Стараюсь пока брать количеством, чтобы на этот доход жить можно было.
Обновлено 18 июня 2019, 15:48
velikoruss.vs
5 сентября 2020, 22:15
Да доход первый день хороший а потом резко падает.  
Роман Март
7 декабря, 13:29
Сопутсвующий вопрос
на сайте https://womandblog.ru/ цена за клик еще неделю назад была выше в разы. Ничего не менял, посещаемость таже, регулярность и качество публикаций - таже, ошибо в вебмастере не указано... И если раньше РСЯ давал около 100-1500 руб/сутки, то теперь еще наскребает на 50 руб.
Не могу понять причину.