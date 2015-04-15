Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Очень маленький доход при хорошей посещаемости. В чем причина?

Здравствуйте, коллеги!

Прошу вашей помощи.

Коротко о ситуации. Мой горячо любимый сайт http://bollywoodtime.ru в этом месяце отмечает 8-летие. Посвящен индийскому кинематографу, имеет посещаемость свыше 5000 чел/сутки. В сети практически не имеет конкурентов, статьи я пишу (и перевожу) самостоятельно. С 2013 года решила его монетизировать, стоял Эдсенс, в который приняли с первого раза. Доход был стабильно от 1 до 5 долларов в день. А в феврале 2015 неожиданно пришло письмо, что гугл отключил показ рекламы из-за статей с содержанием материала "только для взрослых" и указали ссылку на статью под названием "Актрисы, которые сыграли проституток". Статья с 2012 года была, три года не тревожила, а теперь нашли? При том, что никаких обнаженных картинок не было, все одеты, и текст нормальный. Ну ладно, удалила... Подала аппеляцию. Отказали, прикопались к статье, в которой рассказывалось кто из актрис сделал себе грудь. И так три раза отказывали. 

В общем, оставила я Гугл, перешла в РСЯ, приняли с первого раза. Но... при посещаемости от 5000 чел (доходит до 6500 иногда) доход - смешно сказать - 5, 10 рублей в сутки. Я что-то даже растерялась от такого... Сайт читаемый, средняя продолжительность нахождения пользователя н сайте - 5 минут. Подскажите, это ведь ненормально при таких показателях иметь копейки? Кто посоветует относительно размещения и формата блоков? Я уже подумываю вернуться в Эдсенс, но не знаю, как "почистить" сайт от якобы содержания для взрослых. На сайте ни одной картинки с голыми женщинами, ну да, есть с декольте, но ведь это актрисы, они в платях, не голые.

Помогите любым советом, критикой или делом. Моя почта: bollywoodtime@yandex.ru

28 комментариев
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partner-rsya (Яндекс)
27 января 2016, 23:37

Здравствуйте!

 

У вас действительно очень низкий CTR. Нужно, как минимум, постер тестировать и горизонтальный блок под статью добавить.

Отправила Ваше сообщение на advice@partner.yandex.ru, в ближайшее время напишем рекомендации

Голубев Владимир
27 января 2016, 23:37

Добый день, тему не принимают почему-то, уже пару дней на модерации... Повторю вопросу тут

ОКВЕД И РСЯ

А кто может подсказать, какими ОКВЭД пользоваться нужно при работе с РСЯ? У меня осн. вид деятельность это 72.20, я программист. Есть сайты, хочу добавить их в РСЯ, ну и налоги платить с этого всего, какие коды лучше указывать?

Благодарю!

kimon-promo
27 января 2016, 23:37

Вот статью почитай. http://westseo.ru/kak-legalizovat-svoi-doxody-v-internete/

Леонид Смирнов
27 января 2016, 23:37

Желательно сделать современный и интересный дизайн. Сайчас сайт производит впечатление сборника статей для продажи ссылок. Пользователь уйдет, не вчитываясь в содержание.

Нет названия сайта, какого-то краткого описания, даже на главной странице. Непонятно, куда я попал.

Меню малозаметное,  с мелким белым шрифтом на голубом фоне.

На внутренних страницах огромная пустая шапка, как и на главной странице, занимающая даже на большом мониторе пол-экрана. Уменьшить в 4 раза, написать в ней название сайта.

Я бы не ставил кнопки "поделиться" около каждого анонса на главной странице, от количества значков рябит в глазах. И поделиться человек скорее всего решит после прочтения всего материала, а не его анонса. 

Что касается рекламных блоков, то не обязательно ограничиваться одним, можно 3-4,  Разместить их лучше в центральной колонке, между анонсами. Или до и после статьи.

bollywoodtime
27 января 2016, 23:37

Изначально сайт делался не мной, он на друпале, а для меня это "темный лес" (((. Но я обязательно проработаю ваши замечания по каждому пункту, спасибо! 

Аннушка
27 января 2016, 23:37

на друпале уйма интересных тем, просто сходите на друпал орг и поройтесь в нем.

если хотите с друпалом помогу немного, я сама на нем, вот например, гляньте мои друпальные про Индию http://shop.indonet.ru/ и http://indonet.ru/ - на них доход РСЯ и гугла примерно одинаков

 

про блоки и сео совершенно согласна со smirnovln78 

green-kakadu
27 января 2016, 23:37

Хороший сайт, добавьте еще блоков, как минимум сразу под статью обязательно надо поставить плоский блок с 2-3 объявлениями

novosibdom
27 января 2016, 23:37

Контент сайта хорош, тема оригинальна... все - остальное нужно переделывать: дизайн, навигация, код - все, кроме контента... при такой посещаемости, даже с учетом тематики суммарный месячный доход с Яндекс и Google должен быть не менее 10К. Если проведете радикальные изменения (по сути - перенос всего контента на новый сайт) вырастет и посещаемость и доход

Maksimoff
27 января 2016, 23:37

Подайте заявку в RTB Яндекса. Там платят за показы, а не за клики. Будете зарабатывать 15-20 тысяч в месяц.

schedrin-alex2014
27 января 2016, 23:37

для rtb недостаточно посещаемости. нет?

и вроде заявку подать нельзя. сейчас в rtb яндекс сам приглашает

Maksimoff
27 января 2016, 23:37

Нет, для RTB  у вас все перспективы. Напишите в РСЯ, что хотите работать по RTB. Вам ответят скорее всего ДА

Павел Морозов
27 января 2016, 23:37

10-15тр с 5000 уников в день на RTB? Смеетесь? Если тыщи 3 будет - уже хорошо.

Maksimoff
27 января 2016, 23:37

Не смеюсь. Вы получаете 3 тысячи с такого трафика? Соболезную. Видимо вы продаете свои показы за 5-10 рублей за 1000. Выставьте минимальный порог СРМ 15-20 на 2-3 недели и почувствуете прирост дохода. Еще конечно имеет значение расположение блоков. Блоки вверху странциы охотнее выкупаются рекламодателями. В подвалах имеет смысл ставить Директ. Кроме того есть возможность продавать остаточный трафик через другие биржи. Это + еще 50% дохода.

Павел Морозов
27 января 2016, 23:37

ставил когда-то СРМ 20. Блок вверх в боковой колонке давал что-то типа 60 руб/день при посещаемости тыщи 3.

Maksimoff
27 января 2016, 23:37

20 это предел. Экспериментируйте. Повышайте постепенно, пока не заметите падение доходов. Я для себя заметил наилучший СРМ 15-18

Павел Морозов
27 января 2016, 23:37

и какой доход именно на RTB в пересчете на 1000 посетителей? сколько среднее число просмотров страниц на посетителя?

Сергей
27 января 2016, 23:37

Вы хотели сказать 1,5-2 т в месяц?)))))))))))))) 

ra26info
27 января 2016, 23:37

Вообще, имеет смысл экспериментировать, но я бы рекомендовал:

1) убрать блок слева

2) поставить одно объявление под заголовок статьи

3) поставить одно объявление в конец статьи перед формой комментариев

4) по дизайну сайта и бесполезной огромной шапке вам уже писали, и уберите кнопки поделиться (напихано их у вас), от огромного кол-ва javaскриптов все тормозит...

 

И не бойтесь уменьшить кол-во объявлений, чем меньше объявлений — тем выше цена клика.

bollywoodtime
27 января 2016, 23:37

Спасибо за рекомендации! Обязательно прислушаюсь! 

karaokejazz
27 января 2016, 23:37

нарисуйте квадратик

incomer.lipetsk
27 января 2016, 23:37

Простите, какой квадратик?

karaokejazz
27 января 2016, 23:37

Средний, а потом кружочек, а если не поможет, то у меня еще есть очень много хороших идей, и у яши тоже есть...

ajrk
27 января 2016, 23:37

да я бы обновил дизайн - заказал бы современный с новыми фичами, так и посещаемость увеличится и время пребывания, количество просмотров, ну и повлияет на доход.

 

Кроме того, рекламу нужно поставить в конец статьи - можно в тело статьи, а можно после, далее после этого - можно разместить блок - Новые статьи за неделю или что-то такое и после этого блока еще поставить блок директа )

 

Короче сам директ дает советы ставить блоки в центральной части, а не справа или слева

kukueva.a
27 января 2016, 23:37
У нас, наверное, молодая аудитория, у которой ЦТР ноль, они знают рекламу "в лицо" и не кликают специально. Я на одном своем "молодом" долго боролась в одной позиции с одним блоком - какие только цвета не ставила - ни кликают и все. Потом поставила шрифт, цвет и даже картинки под дизайн сайта - ЦТР дорос до 0,58. Это, конечно, далеко не показатель, но на этой позиции и на этом сайте неплохо.
В общем, попробуйте не привлечь внимание к рекламе, как у Вас сейчас, а наоборот, скрыть, чтобы сливалась с общим дизайном.
Но... по поводу позиции, присоединяюсь. В сайдбарах, да еще наверху, уже давно не кликают, прошли те времена.
pravosudija
27 января 2016, 23:37

Я бы немного макет расширил, а то объявления от Яндекса не умещяются. Или шаблон сменил ... тематика хорошая, не экономьте на дизайнере.

rgutar
27 января 2016, 23:37

Рекламы очень мало, и она в тех местах где на неё гни кто не обратит внимания.

infopoker2015
3 сентября 2017, 23:32
Попробуйте сделать как здесь http://wsenet.ru/, - и будет вам счастье)))
malinov1993
27 апреля, 19:19
Подскажите пожалуйста.
 Никак не могу понять, нету никакой корреляции с количеством посетителей.
Например 13 апреля был пик по рекламе 78₽. при 246 посетителях. Сейчас по рекламе 40₽ в день примерно при том, что меньше 250 человек не бывает, 24 апреля даже пик по посещаемости был 293 человека, а по рекламе все равно 40₽. Такой показатель у меня был когда в районе 200 посетителей заходило. Подскажите, это вообще нормальный доход для такого количества посетителей? Сайт www.petnaobed.ru