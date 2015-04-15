Очень маленький доход при хорошей посещаемости. В чем причина?

Здравствуйте, коллеги!

Прошу вашей помощи.

Коротко о ситуации. Мой горячо любимый сайт http://bollywoodtime.ru в этом месяце отмечает 8-летие. Посвящен индийскому кинематографу, имеет посещаемость свыше 5000 чел/сутки. В сети практически не имеет конкурентов, статьи я пишу (и перевожу) самостоятельно. С 2013 года решила его монетизировать, стоял Эдсенс, в который приняли с первого раза. Доход был стабильно от 1 до 5 долларов в день. А в феврале 2015 неожиданно пришло письмо, что гугл отключил показ рекламы из-за статей с содержанием материала "только для взрослых" и указали ссылку на статью под названием "Актрисы, которые сыграли проституток". Статья с 2012 года была, три года не тревожила, а теперь нашли? При том, что никаких обнаженных картинок не было, все одеты, и текст нормальный. Ну ладно, удалила... Подала аппеляцию. Отказали, прикопались к статье, в которой рассказывалось кто из актрис сделал себе грудь. И так три раза отказывали.

В общем, оставила я Гугл, перешла в РСЯ, приняли с первого раза. Но... при посещаемости от 5000 чел (доходит до 6500 иногда) доход - смешно сказать - 5, 10 рублей в сутки. Я что-то даже растерялась от такого... Сайт читаемый, средняя продолжительность нахождения пользователя н сайте - 5 минут. Подскажите, это ведь ненормально при таких показателях иметь копейки? Кто посоветует относительно размещения и формата блоков? Я уже подумываю вернуться в Эдсенс, но не знаю, как "почистить" сайт от якобы содержания для взрослых. На сайте ни одной картинки с голыми женщинами, ну да, есть с декольте, но ведь это актрисы, они в платях, не голые.

Помогите любым советом, критикой или делом. Моя почта: bollywoodtime@yandex.ru