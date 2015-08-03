Как вступить в рекламную сеть яндекса — РСЯ

Всем доброго дня. Вот уже почти как целый год не могу попасть в рекламную сеть яндекса. Каждый раз получаю сообщение:

Вы подавали заявку N ******* на участие ресурса interyerdizayn.ru в Рекламной сети Яндекса.

К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.

Причины:

- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса

Повторная подача заявки на участие для данного домена возможна через месяц.

Подскажите пожалуйста что делать, куда копать.

P.S посетителей на сайте от 1400 - 1500 чел в сутки. В момент подачи было от 500 - 600 чел в сутки.