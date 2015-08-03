Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Как вступить в рекламную сеть яндекса — РСЯ

Всем доброго дня. Вот уже почти как целый год не могу попасть в рекламную сеть яндекса. Каждый раз получаю сообщение:

Вы подавали заявку N ******* на участие ресурса interyerdizayn.ru в Рекламной сети Яндекса.
К сожалению, мы не можем принять Ваш сайт в Рекламную сеть.

Причины:
- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
Повторная подача заявки на участие для данного домена возможна через месяц.

 

Подскажите пожалуйста что делать, куда копать.

 

P.S посетителей на сайте от 1400 - 1500 чел в сутки. В момент подачи было от 500 - 600 чел в сутки.

35 комментариев
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Александр Малютин
27 января 2016, 23:31

Дядя захотел - дядя добавил, не захотел - так хоть 15000 посетителей пусть будет, не участвовать Вам в РСЯ. Хотите бодаться - задайте вопрос и попытайтесь получить ответ, где Вам [возможно] разъяснять причину отказа (т.н. "несоответствие редакционной политике") по всем пунктам Правил участия. Мне кажется, что отношение ко многим сайтам предвзятое, и Правила здесь ни при чём. Цитирую: "В Рекламную сеть Яндекса (РСЯ) может вступить любой ресурс [...] удовлетворяющий следующим требованиям..." Удовлетворяет - добавляйте! Что значит "редакционная политика"?! В правилах об этом ни слова... Понравился сайт - добавили его, нет - гуляй, Вася!

denisov.your-info
27 января 2016, 23:31

Полностью согласен! Отношение совершенно непонятно - есть правила, значит их должен соблюдать в первую очередь сам Яндекс. Или дописывайте правила, чтобы все понимали их однозначно, или принимайте сайт, не притягивая какую-то непонятную политику редакционную.

Belhak-apk
9 марта, 22:12
Александр Малютин,
вот решение http://ban.belhak.ru/
Сергей
27 января 2016, 23:31
Где "контакты", "о сайте"?
upd.
Сайт - обычный статейник.
Расширьте семантику. РЕМОНТ КУХНИ - это не только раздел со статьями.
ya.maksimkuzin
27 января 2016, 23:31

"Расширьте семантику. РЕМОНТ КУХНИ - это не только раздел со статьями."

Будьте так любезны в этом месте поконкретней посоветовать, всегда понимал что нужны фишки, но вот какие ума не приложу.

Сергей
27 января 2016, 23:31
Посмотрите по ВОРДСТАТУ, что людей интересует.
РЕМОНТ КУХНИ \ МЕТРАЖ \ ...
РЕМОНТ КУХНИ \ РЕМОНТ КУХНИ С БАЛКОНОМ \ МЕТРАЖ \ ...
И это только верхушка айсберга.
Аналогично ДИЗАЙН КУХНИ \ ... \ ....
Копайте ) Статей на эту тему хватает.
Belhak-apk
9 марта, 22:12
Сергей,
вот решение http://ban.belhak.ru/
Stanislav
27 января 2016, 23:31

Думаю то, что не принимают это полбеды, хорошо если под фильтр не попадете. Потому что тексты отставляют желать лучшего.

ya.maksimkuzin
27 января 2016, 23:31

Например?  Какой текст вам не понравился и что в нем такого что вы оставили такой коммент? Или просто так для красного словца?

Stanislav
27 января 2016, 23:31

Я не отвечаю если не знаю.

Вот вам пример, просто зашел и ткнул наугад:

Статья

"ГРАМОТНАЯ РАССТАНОВКА МЕБЕЛИ В КУХОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ" (что за пространство?)

Тест в статье "Расположение газовой плиты в каждой и любой кухне должно быть правильным, удобным и безопасным. "

"Это расстояние может быть большим, но не меньшим, потому что ветер может, как загасить пламя"  (это вообще чистый дзен)

И вообще текст очень и очень слабый.

На такие тексты можно получить трафик, но небольшой и намного сложнее продвигать такой сайт.

ya.maksimkuzin
27 января 2016, 23:31

Да, упустил этот момент. Нужно получается вычитывать все заказанные тексты.

Благодарю за тыканье носом туда куда надо!

ya.maksimkuzin
27 января 2016, 23:31

Можете посоветовать грамотных копирайтеров? Пиши на почту если тут не удобно.

lucifer123456789
27 января 2016, 23:31
создавайте сайты на те темы в которых разбираетесь! не надо искать дорогие темы в которых вы лапух. таких сайтов тут очень много на тему псевдо-стройка и ремонт. хорошо что их не берут, я такие какаши банил-бы пожизнено.
не обижайтесь, я 16 лет в этом бизнесе, меня бесят какашные сайты не только по профессии. но и когда в серпе появляется подобная канашка на те темы, в которых я не разбираюсь и хочу найти ответ.
Stanislav
27 января 2016, 23:31

Я могу и жестче написать, но это дело владельца сайта, закрывать глаза на некачественные тексты или добиваться нормального стиля, для людей. Кто-то скажет, да хрен с ним, так нормально. Но это не нормально, любой сайт с редактором и нормальным автором обойдет вас за пару месяцев.

ya.maksimkuzin
27 января 2016, 23:31

да я с вами не ругаюсь, а прошу адекватной оценки с указанием тут так а тут не так. Вот с какой целбю я начал всю эту дискусию

Belhak-apk
9 марта, 22:13
Stanislav,
вот решение http://ban.belhak.ru/
dubrovinboris
27 января 2016, 23:31

Причина на мой взгляд проста - неуникальное содержимое (не в сео понимании, а по существу). Видна работа профессиональных рерайтеров/копирайтеров - да, текст красивый, вылизанный, но такое читать, откровенно говоря, невозможно. То же самое и с фотками - все откуда то повзаимствованы и не несут никакой функциональной нагрузки.

 

Если бы советы исходили реально от профи (в теме сайта), пусть и были написаны простым языком, и сопровождались бы собственными фотками (пусть и снятыми на телефон), поясняющими суть советов, а не для красоты, то такой сайт влетел бы РСЯ влет. Правда, стоимость таких статей может идти на сотни долларов за штуку.

 

А просто статейник с банальными статьями, заказанными у копирайтеров статьями, не прокатит. Имхо, это вообще выкинутые деньги, если у сайта нет какой-либо уникальной интересной фишки. Главное - в таких текстах не видно личности автора, тексты обезличены.

denisov.your-info
27 января 2016, 23:31

Бред не пишите, тысячи сайтов сделанных 

на коленке, с заимствованными фотками и даже текстами давно и успешно участвуют в рся. 

dubrovinboris
27 января 2016, 23:31

Вы не поняли, о чем я написал. В некоторых случаях и со 100% копипастом сайты успешно принимают, но за счет того, что сайт уникален и не нарушает явно авторских прав (да, так тоже бывает).

Александр Гудзовский
27 января 2016, 23:31

Посмотрите на мой любительский сайт http://ydoma.info, который полностью соответствует требованиям, предъявляемым dubrovinboris, в дополнение соответствует всем современным требованиям к дизайну.

denisov.your-info
27 января 2016, 23:31

Вы реально думаете, что это уг - это сайт. удовлетворяющий каким-то там требованиям? Или это шутка такая была? Впечатление такое, что он выпал из прошлого века в 2015 год. Верхнее горизонтальное меню я только с очками прочитать смог, весь дизайн - вырви глаз, блоки рекламы оформлены так, что я вообще сильно удивлюсь, если по ним хоть кто-то кликает. Ссылки сделаны картинками, внизу новогодняя елка из счетчиков, картинки невозможно проверить на уникальность, т.к. робот постоянно выдает ошибку: URL could not be reached.
Suggestions: Make sure that you are submitting a valid page or image URL

В яндексе 290 страниц, в гугле - 2690 - индексируется криво с кучей дублей.

Каждая страничка открывается по 10 секунд.

Я бы такой сайт никогда в жизни в рся не пустил.

 

ya.maksimkuzin
27 января 2016, 23:31

Жалко нет возможности поставить лайк на ваш коомент, я бы ему сразу 1000 лайков поставил.

Александр Гудзовский
27 января 2016, 23:31

 

Приведу только несколько основных требований, определяющих качество сайта:
1.    Уникальный и представляющий для посетителей интерес контент – все тексты и фотографии собственные.
2.    Круглосуточная доступность – 99,98% .
3.    Тематика должна определяться с первого взгляда просмотра любой страницы – соответствует.
4.    Удобство для просмотра в любых браузерах и на любых устройствах, включая мобильные с сенсорными экранами (адаптивный дизайн) – соответствует.
5.    Возможность прямого перехода с любой страницы на любую другую – соответствует.
6.    Шрифт должен быть контрастным и легко читаемый – шрифт статей Verdana, по исследованиям самый легкочитаемый среди стандартных шрифтов.
7.    Возможность обратной связи и общения – есть страница Контакты и Гостевая книга, страница сайта в ВК.

Как видите, мой сайт полностью соответствует главным требованиям. Дизайн классический, без излишеств, что в настоящее время является трендом и для технических сайтов практически обязательным, так как люди приходят не развлекаться, а для получения информации.

На больших мониторах шрифт меню по умолчанию действительно смотрится мелким, но если нажать клавишу Ctrl и покрутить колесиком мышки, то шрифт можно увеличить. А если текст кажется слишком широким, то достаточно уменьшить ширину окна браузера, адаптивный дизайн позволяет сузить окно до минимально возможного.

За несколько лет сотрудничества с ЯД я перепробовал множество вариантов размещения рекламы, и на данный момент вариант, какой вы увидели на сайте, самый лучший. Считается, что прибыль от рекламы за месяц должна составлять сумму равную количеству уникальных посетителей в сутки. На мой сайт приходит более 10000 уников, 80% из поисковиков и до 12% отказов, прибыль за июль составила более 20 000 руб. в месяц. Так что рекламу смотрят.

Счетчики никому не мешают, но зато рекламодатели сразу видят статистику сайта, что, на мой взгляд, является не лишним. Ведь рекламодатели сегодня весьма требовательны.

Фотографий на сайте более 2000 и у меня есть все оригиналы, так что если хотите, напишите мне на мейл оригинал какой фотографии вы хотели бы посмотреть и я вам вышлю.

Я запретил роботам индексировать сообщения в Гостевой книге, страниц в которой более 400, робот Яндекса послушался, а Гугле нет. Поэтому и такая разница.

Согласно статистическим данным, время загрузки объемных страниц составляет до 6 секунд и это связано с наличием большого количества фотографий. Но этот факт не мешает посетителям, так как можно сразу приступать к просмотру статьи не дожидаясь полной ее загрузки.

denisov.your-info
27 января 2016, 23:31

Где вы весь этот бред вычитали? Дайте ссылку в правилах рся на все перечисленное выше? Или сами только что придумали? Или в бложике каком-нибудь эту мудрость вычитали? Откуда это вообще? 

Мне ваши фотографии вообще было смотреть не интересно - трудно разобрать что там изображено, словно фотографировал человек на телефон 1999 года выпуска. Плюс непонятно зачем сверху каждой картинки кривой логотип, на котором ничего не разобрать, но закрывающий полфотки. Неужели думаете такие фото кто-то у вас воровать станет? А ссылки на них вешаете в робкой надежде ссылочного срубить задарма с любителей копировать ваши статьи в свои блоги? Или с какой скромной целью это сделано? Ведь не иначе, как в целях манипуляции поисковой выдачей? М? И зачем вам возможность перехода с любой страницы на любую?? Это что за бред вообще? У вас  с каждой страницы по 290 исходящих внутренних ссылок чтоли? А шрифт ваш легко читаемый я вообще прочитать не смог - на ядовито-желтом фоне коричневые буковки мелкие, это жесть вообще. А ваши советы крутить колесики мышки, нажав ctrl просто под стол меня реально отправили - вы этот совет сверху большими буквами в шапке сайта разместите, и то, боюсь, многие не поймут че там нажимать и что крутить.

и да, доход у вас при такой посещалке просто смехотворный. Что свидетельствует лишь о совершенном неумении настраивать оформление рекламных блоков и подбирать для них наиболее выгодные места. 

Александр Гудзовский
27 января 2016, 23:31

 

В такой манере беседа с вами не представляет для меня удовольствия, поэтому не считаю возможным ее продолжать. Все что я хотел, я уже сказал.

lucifer123456789
27 января 2016, 23:31
вы пробовали зайти на свой сайт с смартфона?
я не могу увидеть контент!
в шапке зачем автомобиль?
Александр Гудзовский
27 января 2016, 23:31

Естественно проверить напрямую загрузку сайта на всех существующих мобильных устройствах не представляется возможным, но есть сервисы, позволяющие выполнить такую проверку.

Например, http://quirktools.com/screenfly/#u=http%3A//ydoma.info&w=320&h=640&a=38&s=1

Для общей оценки есть сервис в Гугле:

 http://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?url=http%3A%2F%2Fydoma.info

который выдал для моего сайта следующее заключение:

«Отлично! Страница оптимизирована для мобильных устройств.»

Для оценки качества отображения страниц сайта в устройствах посетителей использую сервис Яндекс Метрики - Вэбвизор, таким образом, получаю полную и объективную информацию о работе сайта в адаптивном режиме.

Автомобиль в шапке информирует посетителей о том , что на сайте есть рубрика для автолюбителей, кстати одна из самых посещаемых.

denisov.your-info
27 января 2016, 23:31

Просто нет слов. И такие специалисты еще пытаются тут свои советы раздавать. Займитесь лучше своим чудо-сайтом, соответствующим семи высосанным из пальца заповедям. 

ya.maksimkuzin
27 января 2016, 23:31

Интересно посмотреть на ваш ПРОФИ сайт, не нарушаюший авторские права и все то что вы перечислили.

muivang
27 января 2016, 23:31

Если фото действительно чужие как предположил dubrovinoris, то это нарушение авторских прав. РСЯ просто не может взять такой сайт даже если бы и хотел.

По дизайну: не подходит фон, нет хорошего меню.

Кроме того, я читал что РСЯ не любит тизерки, а они в статье аж в трех местах.

dubrovinboris
27 января 2016, 23:31

Ну, теоретически фотки могли быть легально куплены на каком-нибудь фотостоке по 1$ за штуку. Но они там не несут функциональной нагрузки, а служат только как декорации.

ya.maksimkuzin
27 января 2016, 23:31

При подачи тизерки снимаю. А вот с фоном думаю не правы. Точно с таким же дизайном был принят когда то сайт http://freshremont.com тоже мой, но с недавних пор поменял хозяина и дизайн вместе с ним.

Комментарий удалён
lucifer123456789
27 января 2016, 23:31
просьбы плодятся в нескольких темах. я как профессиональный отделочник ответил вам в вашем топике.
ad.savelev
30 мая 2017, 15:33
Здравствуйте! Хотел узнать что означает статус добавления сайта в новом интерфейсе:

Заблокирована.
Необходимо утвердить.
Создана: 27 мая 2017
Ольга (Яндекс)
31 мая 2017, 12:33
ad.savelev,
Ваш сайт был отклонен от участия. Вы можете подать заявку на участие повторно через месяц после отклонения заявки. 