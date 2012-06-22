Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

В чем отличия РС Яндекса от Adsense и Begun?

Тема неоднозначная для обсуждения здесь на площадке Яндекса, но имеет место быть, чтобы хотя бы доказать выгодность работы с РСЯ. Все прочитанное в сети о различиях РСЯ и других "контексток" - либо откровенный бред непонимающих, либо молчание знающих.

Работа с Google Adsense для меня обернулась самым неприятным образом. В течение недели накапало около $90, готовился к выводу средств и приятно удивлялся цене клика и прочим волшебным возможностям Google. На отметке в $92 мне приходит сообщение, что якобы где-то было нарушение (видимо блок стоял недалеко от какой-то надписи или блока с внутренними ссылками или что-то еще; по факту пытались все делать максимально чисто) и аккаунт закрывается (без возможности участвовать больше когда-либо), а все заработанные средства возвращаются непонятно куда. Злость была дикая, тупой узаконенный грабеж миллионов людей на миллиарды $, если учесть обширность Google. Искали нарушение (перечитали все возможное), писали в поддержку, чтобы выяснить в чем же было нарушение - ни ответа, ни привета.

Но так и не успели изучить Adsense: в чем его сильные и слабые стороны и отличия от РСЯ?

Недавно изучения ради попытались поставить Begun, но он оказался слишком сложным (не настолько много опыта). Ставлю код, не пашет, модерация не проходит типо из-за отсутствия кода на площадке. Поддержка отвечает закопипастенными непонятными правилами установки. В чем сильные и слабые стороны Begun и отличия от РСЯ?

 

85 комментариев
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Дмитрий
28 января 2016, 00:36

Отличие в аудитории. В гугле все национальности и страны - там можно монетизировать всё. Под РСЯ же подходят только ру-сайты. 

Milu
28 января 2016, 00:36

А у меня с Гуглом все в порядке уже несколько лет.

Вот только сейчас начинаю с родным Яшей работать.

По первому дню Яша приятно радует.

Есть действительно большой плюс в Яше - это ее близость и понятность.

В целом приятно, что есть 2 сильные системы, которые стимилируют друг друга на развитие.

Дмитрий
28 января 2016, 00:36

плюс только в том, что красивые рекламные блоки) 

в гугле как-то клики подороже... 

No Offence
28 января 2016, 00:36

А по поводу поведенческих настроек как работают Гугл и Бегун?

Многим в РСЯ не нравится эта настройка, а для меня ее точность - одна из главных причин работы с РСЯ. Просто многие понять не могут эту настройку: я в кодах и технических вещах неважный спец, но характеристики аудиторий и контнет - мой конек и РСЯ радует этим "поведенческим" :-) лучше яши на мой взгляд определяет "поведенческий" только стата Liveinternet (как это ни банально звучит), но контекстки стоящей у них нет и видимо никогда не будет.

viry-tatyana
28 января 2016, 00:36

Поведенческие настройки в гугле есть, но в эффективности их работы я не уверена. У меня 90-95% кликов идут контекстные, и только единицы - на основе интересов.

В гугле может постоянно крутиться одна и та же реклама, к примеру, - шуб (лично я никогда никакими шубами не интересовалась и нигде их не искала). Эти шубы меня так достали, что я их просто заблокировала.

No Offence
28 января 2016, 00:36

Эти "поведенческие" - вечный предмет спора. К примеру, изучив аудиторию своего женского сайта (психология взаимоотношений), пришел к выводу, что параллельно их больше интересует инфа о здоровье, недвижимости (!) и автомобилях (!). Кажется бредово, но пробовал тематическую рекламу (баннеры на соответ.сайтах + группы ВК) во всех тематиках и действительно - наибольшее кол-во переходов, время на сайте и дальнейшие возвраты с тем: автомобили, здоровье, недвижимость и инвестиции :) Если ко вкусам привязать + историю предыдущих запросов пользователей + георасположение + деньги потраченные Яндексом на заморскую чудо-тех-систему = поведенческие характеристи. Так вот, у Гугла эти "поведенческие" мне показались немного странными, видимо алгоритм слишком широкий (не сегментирует на узкие геоаудитории и их вкусы), но мало с ними проработал, а у Яши самое то..

viry-tatyana
28 января 2016, 00:36

Мне кажется, что поведенческую рекламу во многом нам навязывают сами поисковики. Не так уж у них развит этот алгоритм изучения поисковых запросов и геотаргетинга.

 

По моим собственным наблюдениям, что в виде поведенчесокй рекламы выводится лично мне (хочу предупредить, что ничего из этого лично я сама никогда не искала и не просматривала):

 

1. Вот сегодня у них день коттеджей в Финляндии. Весь день везде мне показываются коттеджи в Финляндии.

2. Завтра - день сантехники

3. Послезавтра - день кредитов

4. Затем день мотоциклов

5. Дальше день автомобилей

ну и так далее.

Я бы это "поведенческой" рекламой не назвала. Скорее, это какие-то их личные акции.

 

А реклама чисто по моим интересам, по тому, что я сама искала и просматривала в Сети, очень мало и очень редко,  единичные случаи.

 

Дмитрий
28 января 2016, 00:36

это только вам показывали ? Смотрели с других ip и с чистами куками ?

 

qzminn
28 января 2016, 00:36

На самом деле это не так. Именно поведенческая реклама все-таки основана на ваших запросах к поисковым системам и истории посещения сайтов. Но если вы искали разную информацию - про ту же сантехнику, потом про кредиты, потом про мотоциклы и снова про сантехнику. Объявления так могут вытеснять друг друга, меняться местами и так далее. Все происходит на основе аукциона, свежести интересов, того, насколько ваш интерес длинный. Например, очевидно, что интерес покупки сумочки для вас не такой долгий - нашли и купили, а вот автомобиль вы можете выбирать довольно долго.

Вообще же надо понимать, что объявления выводятся на основе целого ряда таргетингов. Поэтому самостоятельно определить, почему вы видите то или иное объявление очень сложно. Могу уверить в одном: мы стараемся показывать у вас на сайте именно те объявления, которые должны принести вам максимальный доход.

RDmerfo
28 января 2016, 00:36

меня тоже радовал, но потом цена клика впала, оказалось что не все клики учитывают...

No Offence
28 января 2016, 00:36

То же самое было почти во всех наших системах рекламы, но не в западных. И это беда нашей нецивилизованной коммерции: завлечь, дать привыкнуть, а потом отжать. Честно говоря, не знаю как поступил бы и что требовал от своей компании будь сам акционером Яши, Гугла или чего угодно, скорее всего так же.

Для примера в РСЯ клики и доходы первые 3 недели удивляли, а потом спад. То же самое (женские партнерки):

Pingmedia

Direct.Advert

Ladycash

Marketgid

У нас слишком молодой рынок: в ПС - фактически один монополист (свой), в других партнерках и рекламных системах от силы 2 (остальные мало значат и могут). На западе min 10 в каждой сфере.

Понятно, что сливки из рекламодателей распределяются совершенно непонятным способом, который от нас не зависит. Если говорить о системе, то придет момент, когда рекламным системам придется показывать источники рекламы (хотя бы иллюзию) или придет тот, кто это сделает первым и завоюет весь рынок.

viry-tatyana
28 января 2016, 00:36

Отличия РСЯ от Google Adsense:

1. Яндекс заключает с владельцами сайта официальный  контракт, со всеми вытекающими из этого последствиями. Т.е., это гарантия нормальной работы и регулярных выплат. Выплаты проходят регулярно, раз в месяц. Гугл выплачивает деньги только по достижении 100 долларов, да и то не факт, что выплатит (Ваша история подтверждает это).

2. В РСЯ сайты проходят модерацию.

Гугл берет всех подряд, никаких своих координат подтверждать не надо, соответственно, в Google Adsense присутствует самая настоящая помойка сайтов. Все мошеннические сайты с ворованным контентом (или без контента вообще),  - у всех у них стоит Google Adsense.

3. Как Вы верно заметили, гугл не утруждает себя ответами на вопросы пользователей. Никаких координат тех. поддержки там нет. На запросы в форме обратной связи они не отвечают.

Яндекс, надо отдать ему должное, отвечает на все вопросы пользователей.

4. Яндекс выплачивает владельцам сайтов 45% от стоимости клика. Гугл утверждает, что платит 60%, но лично я в этом не уверена. Не знаю, насколько можно считать высокой стоимость клика в гугле. У меня на сайте она от 1 цента до 40 центов. Конечно, это выше, чем 11 копеек. :-)

Но если минимальная ставка в Google AdWords 10 центов, то как может оказаться стоимость клика в 1 цент при выплате 60% стоимости? :-O

5. У гугла, в отличие от Яндекса, есть графические объявления и текстовые + графические (т.е. иногда показывается текст, иногда - картинка).

Лично я графические баннеры не люблю, поэтому большим преимуществом этот факт не считаю. Хотя, разнообразие всегда приятно. ;-)

6. Что удобнее в гугле:

Если вы хотите изменить тип объявления, поменять в нем цвета и т.п., то вы просто изменяете его в Google Adsense, и в течение 10 минут на вашем сайте оно меняется автоматом.

В РСЯ, если что-то меняете, то придется вручную менять код на сайте (или часть кода).

В статистике Google Adsense показывается, из каких стран были клики, и типы таргетинга (контекстный или на основе интересов). В РСЯ в статистике ничего этого нет.

7. Каждый месяц гугл проводит "оптимизацию" стоимости кликов на вашем сайте. Как вы догадываетесь, эта "оптимизация" проводится не в вашу сторону. К примеру, вы за месяц набрали 10 долларов. Гугл это пересматривает, и решает, что вам следует выплатить только 9 долларов. Мол, не все клики были эффективны.:-(

8. Если аудитория вашего сайта ориентирована, в первую очередь, на Россию, то лучше ставить РСЯ. Наши отечественные рекламодатели тоже предпочитают иметь дело с Яндексом.

Гугл выгоднее, если у вашего сайта зарубежная аудитория. Причем, не ближнее зарубежье, а дальнее. Если у вас будут клики из Европы, Азии, то это будут (могут быть) дорогие клики. А Россия, Украина - 1 -14 центов.

9. Мое личное мнение: гугл "забил" на Россию (в смысле рекламы). И то, что они сайты блочат без разбора, и на письма пользователей не отвечают, - только подтверждение этого.

 

10. В РСЯ шире аудитория отечественных рекламодателей. В гугле их гораздо меньше, поэтому на сайте крутятся все время одни и те же объявления.
 

На счет Бегуна.

Вы видели хоть один нормальный сайт, на котором бы стояла реклама от Бегуна? Лично я - нет. Считаю это ответом на Ваш вопрос. ;-)

vitasklimin
28 января 2016, 00:36

У меня стоял Бегун. За два месяца я заработал аж 200 рублей!

Когда поставил код РСЯ - отбил эту же сумму за час. Из Бегуна даже не стал деньги выводить.

No Offence
28 января 2016, 00:36

Ничего себе женская логика :-) Все дельно и понятно. Спасибо огромное.

Из существенных отличий для себя взял на заметку пункт 6 и когда к такому сможет придти РСЯ...

6. Что удобнее в гугле:

Если вы хотите изменить тип объявления, поменять в нем цвета и т.п., то вы просто изменяете его в Google Adsense, и в течение 10 минут на вашем сайте оно меняется автоматом.

В РСЯ, если что-то меняете, то придется вручную менять код на сайте (или часть кода).

В статистике Google Adsense показывается, из каких стран были клики, и типы таргетинга (контекстный или на основе интересов). В РСЯ в статистике ничего этого нет.

Дмитрий
28 января 2016, 00:36

4) я в гугле adwords могу поставить хоть 1 копейку

 

kikimoros
28 января 2016, 00:36

Лишь одно замечание - минимальной стоимости клика в адвордсе нет и соответсвенно и в адсенсе. Там может быть и 30 копеек, и 80, и 2 рубля, и 1000 рублей.

romanticfm
28 января 2016, 00:36

Ну приплыли ))

 

Чем же ручная модерация лучше? Ручная модерация это крайний шаг когда нет ресурсов на автоматический анализ сайтов, а "партнеры" крайне наровят смошенничать ))) Как раз как в России у Яндекса :)

 

Простой пример - есть у Вас хороший сайт, есть у меня плохой. Я транслирую Ваш сайт на своем домене и подаю заявку на модерацию. Какой бы там суперумный модератор не был, сайт пройдет, потому, что он хороший. А потом я возвращаю обратно свой плохой сайт и начинаю зарабатывать :)

 

То, что реклама адсенса показывается на всякой помойке не значит, что за это снимают деньги :) А бесплатный трафик не помешает откуда бы он не был. Тем более и с "помоек" часто идут продажи :)

 

Чем лучше "отвечание на вопросы"? Тем, что фактически мотивирует вебмастеров на бестолковость и нежелание самостоятельно получать знания? Вебмастеров! Которые по идее сами должны стоять у руля инента :)

 

Реально РСЯ лучше только полностью белым доходом и договором. И то это, думаю, временно. Соглашусь с Вами в том, что мы пока для гугла ценности не представляем..

 

 

 

 

specialist
28 января 2016, 00:36

 

В статистике Google Adsense показывается, из каких стран были клики, и типы таргетинга (контекстный или на основе интересов). В РСЯ в статистике ничего этого нет.

Даже просмотр вебвизором есть, только цели поставь и смотри

kaznachey-com
28 января 2016, 00:36

Еще бегун великолепно выставляет счет рекламодателям на несуществующие переходы. Около года назад я ему предоставил данные о том что меня конкретно нагрели. Они согласилились. Да типа ошибочка вышла. Разберемся, найдем виновного и т.д. До сих пор ни ответа ни привета и никакого возврата...:-D

neff
28 января 2016, 00:36

в Google однозначно лучше и по стоимости клика и по кликабельности обьявлений. 

maxpalpatin
28 января 2016, 00:36

Меня бы РСЯ полностью устроила, но вот эти клики по 11 копеек, от  которых господин Кузьмин старательно открещивается. Но в последнее время они преобладают

 

No Offence
28 января 2016, 00:36

Кузьмин - высочайший профессионал своего дела (читал его на профильных форумах), но ему платит компания, а не мы с Вами ;-)Вот скидывались бы мы по несколько сотен в месяц до приличной суммы, то он сделал из нас миллионеров :-)

Г-н Кузьмин, сообщите, когда соберетесь организовать свое частное агентство по РСЯ, ЯД и прочим небезызвестным для ВАс сервисам - мы обязательно поддержим (+1):-)

skorosov
28 января 2016, 00:36

О сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна.

Да только всё не впрок!

No Offence
28 января 2016, 00:36

Лестью кажется для вас. А для Кузьмина деловое предложение в случае ухода из компании ;)

 

skorosov
28 января 2016, 00:36

Поддерживаю! Я два раза открывал тему по кликам за 11 копеек. Темы не проходили модерацию. Открещиваются от этой темы, подтверждаю.

В рамках этой темы скажу вот что. С Адсенсе работаю давно и успешно. Клики по 1 центу крайняя редкость. А получается такая цена из за некачественного клика. Когда время нахождения на сайте рекламодателя минимально.

В РСЯ клики по 11 копеек ежедневный геморой!

Я пробовал работать в Адвордс гугла и сам давал объявления.

Там очень много возможностей помогающих подобрать слова и в объявлении и ключевые слова. При удачном подборе можно снижать ставку до минимума. Это хорошо помогает экономить деньги.

Однако есть подводный камень. Помню почти идеально подобрал слова и объявления показывались с 1 по 3 место. Это идеальный вариант. Ставка была свободной (на усмотрение системы).

Далее экспериментируя снижал ставку и более тщательно подбирал ключевые слова. В итоге довёл стоимость клика до 2,5 рублей. Объявления сохранили высокую позицию.

Однако они показывались только в поисковой выдаче и ни разу не были показаны на каком либо сайте. Вот так то вот!

В этом то плане Гугл очень хорош. Он не показывает дешёвые объявления на сайтах и тем самым нет никакого раздражения у партнёров.

Ну и далее 20 дней как возобновил работу с Бегуном. Кликов дешевле 50 копеек нет. Максимальный клик был 11 рублей.

 

Все три системы работают на одном сайте.

romanticfm
28 января 2016, 00:36

Странное какое-то виденье у Вас )) Недостатки выдаете за достатки, а достатки за недостатки.

 

11 коп это симптом, что надо срочно начинать лечение. Например Гугл показывает дорогие объявления. Если рекламодатели начинают дружно добавлять сайт в черные списки следует автобан и все. Владелец площадки даже не поймет в чем дело. В РСЯ же при бане реклов или подобных проблемах начинают показываться дешевые объявления и владелец имеет возможность быстренько сделать "переливание крови", "поставить клизму" и вернуть здоровый сайт в систему.

 

Это наоборот одно из главных и немногих достоинств РСЯ. Поэтому г-н Кузьмин и открещивается, что бы не обидеть Вас "реалиями", не "стукануть", а дать время понять самому и исправить. Вы же вместо этого "два раза открываете тему" и "раздражаетесь". Вы что, не понимаете, что если Вашу тему пропустят, модераторы могут всерьез заняться Вашими площадками и Вы загремите в бан? )))

 

skorosov
28 января 2016, 00:36

Ну Вы нагнали туч. Я же не говорю что все клики по 11 копеек, но они ежедневно присутствуют. Есть и по 11 руб. Просто само существование таких дешёвых кликов раздражает. Кому они выгодны?

 

Или по Вашей логике такие дешёвые объявления нужны РСЯ, чтобы крутить их на сайтах, которым светит бан?

romanticfm
28 января 2016, 00:36

Дешевые клики для трафика низкого качества.

Если у сайта много трафика низкого качества ему светит бан.

Точных соотношений, естественно, никто не знает :)

NikePan
28 января 2016, 00:36

Все от тематики по идее зависит. И от срока. У меня тоже гугл больше дает (в разы), хотя вначале было наоборот (для каждого сайта такая особенность). Если бы рся давал столько, цены бы ему не было. А дизайн и релевантность объявлений у Яндекса намного лучше, но кликают меньше и дешевле.

И контроля за РСЯ нет... хотя, как вариант , можно ставить скрипт и подгонять текст под ключевики для нужных объявлений. Но все это не так наглядно, как в Адсенсе.

Правда Яша на месте не стоит. Надо попробовать новый дизайн, да и баннеры не за горами. Еще бы денег давал больше от этого ) 

No Offence
28 января 2016, 00:36

Яндекс прекрасен и двигается постоянно вперед, только пользователи и партнеры это мало замечают. И знаете почему? Когда появятся 5-7 альтернативных российских ПС конкурентов (а не клонов с натяжкой вроде Mail и Rambler), тогда мы и увидим чудеса от Яши, причем ежедневные )))))

Думаете миф?! Уверен, что так и будет.

romanticfm
28 января 2016, 00:36

Просто кто замечает, те молчат и радостно проверяют свои счета ))

Соответственно видно и слышно, в основном, только тех, кто не замечает )

viry-tatyana
28 января 2016, 00:36

Мне больше нравится Яндекс, потому что есть контракт, есть все координаты для связи, и они отвечают на все письма. Лично для меня это важно.

 

А гуглу я не доверяю. В любой момент с любым из нас может произойти история как с нашим топикстартером. И где он этот гугл? - ищи его - свищи его...:-@

 

Потом, в Яндексе все наглядно и понятно.

А гугл, хоть он и по-русски, но там ничего не поймешь. А спрашивать бесполезно - они все равно на письма пользователей не отвечают.

К примеру, в гугле есть фильтры объявлений. Я там выбрала все эти фильтры, везде галочки проставила, в том числе и на "объявления для взрослых". Смотрю - у меня на сайте они появляются... Думаю, в чем дело? Пол дня лазила по их справке, пока, наконец, не нашла объяснение. Оказывается, эти фильтры действуют не на всех языках, и русский язык в их список не входит!

No Offence
28 января 2016, 00:36

Меня тоже дико раздражает вечный монолог с Гуглом и со всеми без исключения его продуктами. По поводу фильтров и отсутствия в нем русского - жесть..!

skorosov
28 января 2016, 00:36

Блокировка объявлений для взрослых на русском языке в Гугле есть. Не вводите людей в заблуждение.

Более того, если на вашем сайте будут показываться объявления других рекламных систем раздела "деликатные категории" запрещённые законом (например детское порно), то ждите санкций от гугла.

 

viry-tatyana
28 января 2016, 00:36

Прочтите, пожалуйста, внимательно мой пост.

Блокировка есть. Только действует она не на всех языках. В справке есть список языков, для которых она действует. Русского языка в этом списке нет.

skorosov
28 января 2016, 00:36

Внимательно прочитайте также и мой пост. А ещё внимательнее справку гугла. Вот здесь.

brener
28 января 2016, 00:36

Гугл в своем репертуаре! :) Деликатная категория  "Секс и сексуальные отношения" на русском блокируется, а "Сексуальное и репродуктивное здоровье" - нет. То есть, "Проститутки оптом" заблокировать можно, а "отрасти себе член" - нельзя! :-D

viry-tatyana
28 января 2016, 00:36

Спасибо, что просветили. :-)

Мои сведения устарели. o_O Гугл развивается, а я не держу руку на пульсе...

Ну что ж, есть надежда, что объявления а-ля "бани с девочками" он теперь будет блочить сам.

voffkaZ
28 января 2016, 00:36

С гуглем вообще работать уже не хочеться, обида осталась,.  так же нсобирали сумму, а перед выплатой в блокировку попали, месяц ждали от них отмазку в виде - "несанкционированная накрутка кликов",.плюнул, бесполезно "столбу в поле" обьяснять свою непричастность к ихним подозрениям..

С бегуном вообще непонятка, два месяца и блоки с местами менял, и так и сяк, какая-то левая реклама про женские трусы на сайте по электронике высвечивалась долго, в итоге ни однонго клика,. ерунда одним словом..

В РСЯ одни положительные эмоции, единственное чего не хватает, так это статистики по рекламодателям.

specialist
28 января 2016, 00:36

какая именно статистика требуется?

No Offence
28 января 2016, 00:36

Здесь все имеют в виду только одну статистку: найти источники кликов по контекстке, чтобы избавиться, внеся в черный список, рекламодателей - "копеечников".

Признаться честно, у меня тоже дикое желание возникает избавиться от таких халявщиков!

specialist
28 января 2016, 00:36

Есть старенький яваскрипт навешиваемый на действие клик по объявлению, отправляет данные о тексте объявления. (упоминался уже в этом клубе)

Вот только как он поможет в итоге, если все равно поведенческий включен и у каждого свое показывает?

romanticfm
28 января 2016, 00:36

Ну если Вы предпологаете наличие на сайте нехороших "какой-то надписи" или "блока с ссылками", то чего удивляетесь и злитесь? Работайте честно и будет Вам счастье )

 

Гугл много выгоднее рся. Но что бы успешно работать с гуглом надо иметь мозг. Да, он никакой поддержки не оказывает и это правильно. На западе, знаете ли, несколько другие требования к взрослым людям )) Им сопли всю жизнь не подтирают )

skorosov
28 января 2016, 00:36

О! Уважаемый, Вы сейчас последней фразой и мне глаза открыли.

Справка у гугла конечно написана с нашей точки зрения неудобовразумительным языком. Её нужно читать много раз включая мозги. Язык инженерно-юридический. Да и объём большой. И сотрудники гугла не считают нужным уведомлять об изменениях правил. Однако соглашаюсь с Вами, что это справедливо. Инфа есть, переваривайте её, учитесь и отслеживайте изменения.

 

И всё же приятно когда Яша вытирает наши сопли. Сколько терпения требуется от него. Хотя тому есть причина. Его справка значительно уступает по информативности.

romanticfm
28 января 2016, 00:36

Не знаю ) Приятность она относительна.. Петя споткнулся на ровном месте, его подхватил Яша, подставил на ножки и стряхнул пыль. Петя пошел дальше и на небольшом спуске опять споткнулся и сломал шею.

 

А Вася споткнулся, набил шишку и ещё вышел гугл и вообще запретил появляться, пока ходить не научишься ))) И сейчас Вася бегает вверх-вниз как угорелый и норм )

viry-tatyana
28 января 2016, 00:36

С чего Вы вдруг считаете, что на Западе как-то по-другому относятся к создателям сайтов?

 

Вся история человечества давно показала, что любая технология, методика эффективна и имеет место жить (хорошо продается, применяется повсеместно и т.п.), если она наглядна и проста в применении, надежна, дает хороший выход результатов. Грубо говоря, - поставил, включил, она работает, дает постоянный стабильный результат.

 

А если методика такая, что надо пол года корпеть, чтобы в ней хоть что-то понять (и это людям с высшим образованием), и при этом надежность и эффективность ее сомнительна (не то заплятят, не то нет, цена кликов без объяснений резко падает, клики по 0-1 центу, в любой момент могут заблочить), то такая методика совсем не жизненноспособна.

 

Гугл берет тем, что он практически монополист в Интернете. И в этом его и сильные, и слабые стороны. Он нахватал всего: и поиск, и почта, и ютуб, и Андроид, и гугл+ и т.д. и т.п. :-D

7 в одном флаконе.

 

Тут уж не до АдСенса, тем более, что проку с него никакого, деньги он с АдВордс получает .;-)

 

Чем более сложная и разнообразная система, тем она менее стабильна и надежна.

 

Я уже довольно долго плотно работаю с Интернетом, с 1995 года (тогда никакого гугла в помине и не было), многим создателям сайтов приходилось писать. И давно выработала для себя простой принцип: из приличных мест отвечают сразу, максимум - в течение двух суток. А если ты пишешь на сайт, а тебе ни ответа, ни привета, то можно ставить крест на этой компании. Никакого прока от общения с ней не будет все равно.

 

Но это все - мое личное мнение. :-) Кому-то больше нравится гугл - да за ради Бога!  В мире должно быть разнообразие.

Я сама не ставлю пока на гугле окончательный крест: может, он еще подтянется и наведет порядок в российском сегменте.

romanticfm
28 января 2016, 00:36

Ой, девушки такие девушки :)

 

Ага, конечно, наглядна и проста. Поставил бочку на бочку, приладил палку и полетел на Марс :) Зачем ученые веками ломают головы, совершенно не понятно :)

 

Какая-либо обратная связь с потребителями теоретически нужна лишь там, где эта связь является продуктом. Ну, например, консультации разные или "секс по телефону" :) В остальных случаях подобная связь - лишь способ съэкономить, схалтурить и т.д. Что так типично для России :)

Например есть производитель авто. Не диллер какой-нить, а именно производитель. Зачем ему оказывать "поддержку"? Для выявления недостатков он за деньги наймет 100 тестеров, которые будут денно и ночно по всякому издеваться над продуктом для поиска косяков. Для развития воспользуется аналитикой, наймет лучших специалистов, проведет социальные опросы и исследования. И это все будет в миллионы раз эффективнее "обратной связи" или подобной ерунды.

 

Таким образом работая с 95 года Вы так и не поняли, что как раз с приличных сайтов Вам никогда просто так не ответят. У них все в порядке с рекламодателями и партнерами и получить ответ на какое-то Ваше предложение Вы можете в случаи, если Ваше предложение настолько суперское, что аналитики этого сайта сами до него не додумались или в случаи если сайт не такой уж "приличный" как кажется :) В общем-то если аналитики не додумались значит аналитика херовая и, следовательно, сайт не очень )) Таким образом "отвечают сразу" как раз только с "нерипличных мест".

 

 

 

viry-tatyana
28 января 2016, 00:36

Вообще-то у девушки 20 лет научного стажа, поэтому оценить эффективность работы любой системы я вполне в состоянии.

 

А с 95 года я статьи для журналов писала об Интернет-сайтах. И не какие-то "суперские предложения" им писала, а задавала вопросы об их работе. И прекрасно отвечали.

И сейчас отвечают, если пишу грамотно, по существу и по теме их работы.

 

Могу Вам подсказать, что и как написать на сайт производителя авто, чтобы Вам ответили. ;-)

romanticfm
28 января 2016, 00:36

Думаю мы все-таки о разном говорим :)

 

Я говорил не о сайте производителя, а о самом производителе. Например тупо завод. Вы думаете Вам ответят, если напишите на завод? В лучшем случаи перенаправят в пресс-центр. У гугла тоже есть пресс-центр в Москве. Напишите туда и Вам с радостью ответят :) Почему же Вы говорите, что гугл не отвечает?

 

Вот как раз именно адсенс это, по сути, завод. Там никто не отвечает, не учит, не объясняет, - там производят. Пользуются документацией в крайнем случаи и производят, производят, производят. :) Туда не приходят "с улицы" без знаний и умений с сайтом с 1000 униками в сутки. Ну, прийти могут, конечно, но вероятность, что они с таким "бизнесом" загремят в бан при первой же выплате очень большая. Гугл не работает с непрофессионалами. Этого мало кто понимает, начинают жаловаться мол баны не за что и все такое. Баны за то, что неэффективно работаете. За то, что у Вашего сайта в начале месяца посещалка 1000 и в конце тоже 1000. Значит Вы ничего не делаете, а значит нафик такой партнер. А кто придет с посещалкой 100к, поверьте, они не нуждаются ни в какой помощи от гугла, они сами кому хошь помогут :)

Разве не очевидно, что никакая поддержка в профессиональных системах не нужна априори? :)

No Offence
28 января 2016, 00:36

"Профессиональная система" и "Гугл для людей с якобы с мозгами" - миф. Если у меня новостной портал с 100к, нанимаю хотя бы несколько спецов разных мастей - вот тебе и весь профессионализм. Речь идет о простоте работы с сервисом и времени, затрачиваемом на эту работу отдельно взятым вебмастером. Пока в этом отношении рулит Яша (допускаю, что все может поменяться).

А по поводу пресс-службы (PR) могу сказать одно: специализация пиарщиков - чистой монеты взаимодействие со СМИ и общественными организациями (хотя для меня лично, при столь медленном продвижении услуг Гоши и малой лояльности населения к его продуктам, Большая тайна, чем заняты их пиарщики)), а никаких служб по взаимодействию с клиентами у Гугла нет, не было и не будет никогда. Направлял 2 письма в Гугл и не получил ответов, совсем! А от Яши то ответ от Платона получишь, то интерактив с их специалистами и даже позвонить можно)))

То, что вы хвалите у Гугла (отсутствие диалога) - чистой монеты коммерсантское неуважение к десяткам тысяч вебмастеров, дающим им не меньше, чем неск.десятков российских сайтов со 100к, использующих Адсенс. И, мы, прекрасно понимаем все эти алгоритмичные системы работы Гугла с их "хвалеными" добровольцами и контролем качества. День - это день, ночь - это ночь, Гугл - полнейшее отсутствие диалога и слишком обтекаемые правила. И как это не называй - это ни фига не удобно и не уважительно по отношению к партнерам. Именно такой "бесчеловечный" подход принес миллиарды этой компании, но это никогда не будет значить, что это правильный подход для меня лично и миллионов других!

romanticfm
28 января 2016, 00:36

Точно, нанимать несколько спецов, в т.ч. спеца по адсенсу. И надобность писать туды автоматически отпадает. :)

No Offence
28 января 2016, 00:36

Совершенно верно. Ответ писал для людей, которые умеют выслушивать мнение и получать необходимую информацию. И ваш ответ детально прочитал, поняв совершенно точно ваше мнение, что Адсенсом должны заниматься только "профессионалы" - начинающим и даже продвинутым вебместерам с Гуглом ловить нечего :)

romanticfm
28 января 2016, 00:36

Не уверен, что понимаю о чем Вы :)

Какие могут быть "начинающие" или "продвинутые" в профессиональной деятельности? Для обучения и первоначальной практики есть учебные заведения.

Как-то не видел не разу "начинающего" хирурга или "начинающего" дальнобойщика за рулем фуры :)

 

Если Вы имеете ввиду типа хобби, увлечения, то почему Вы считаете, что гугл должен этим заниматься? Типа пришел чувак в больницу "вы знаете, я тут увлекаюсь медициной, можно я полечу немного кого-нибудь?" ))) Да, теоретически может этот чувак и сможет кого-то вылечить, как Вы говорите "дающим им не меньше". Но практически никто рисковать не будет. И обучать бесплатно никто не будет, - это бизнес.

 

Яндекс занимается любителями потому, что у нас таких пока большинство. Как только станет меньшинство никакой поддержки не будет оказывать и Яндекс. Гугл уже имеет возможность ничего не разжевывать никому. Вот он и не разжевывает :)

No Offence
28 января 2016, 00:36

Есть российская действительность из-за которой вы и пишете сейчас на русском, так же как и есть то, чем мы утираем сопли взрослым западным людям перед которыми вы так благоговеете ))) Гугл не адаптировал свои инструменты под "страны 3-го мира" и соответственно не будет там лидером...во всяком случае пока. Нет ничего плохого, что в этой компании плевать хотели на язык ее создателей (и ваш тоже между прочим) и не стали даже нормально переводить на руссский (мне проще на англ. чем на русском читать факи и правила их), во всяком случае ничего плохого пока есть такие благоговеющие вебмастера )))))))))))))

romanticfm
28 января 2016, 00:36

Языки тут вообще не причем. Всегда рулит язык создателя некоторого бизнеса, а все партнеры нанимают переводчиков и не парятся. Вон китайский таобао не переведен даже на английский )) А ведь это крупнейший в мире магазин с партнерами во многих странах )

 

Так что то, что гугл хоть вообще хоть что-то перевел для партнеров уже говорит о неком снисхождении и готовности сотрудничать ))

 

Я говорю не о языке, а о способах "ведения бизнеса". А это "метод тыка", "все виноваты кроме меня", "не хочу ничего знать", "не хочу не за что отвечать" и т.д.

Иван Петухов
28 января 2016, 00:36

Статья проплачена? почему она из рекламной сети Яндекса видна? палитесь безбожно

No Offence
28 января 2016, 00:36

Ваня, разве Вы забыли как мы с вами полгода копили на нее, а потом проплатили??? Вы же сами были инициатором этого всего.. :-):-):-) Тут все статьи видны из РСЯ )))

proekt-gaz
28 января 2016, 00:36

Та же история произошла примерно год назад у меня с БЕГУНОМ. Ждал три месяца пока накопится необходимая сумма для вывода денег. Все было нормально, деньги начислялись на счет, и ровно за пару дней до получения возможности вывода денег приходит сообщение, что площадка нарушает правила и все полный игнор. Техпотдержка ни на какие вопросы не отвечает... Пришлось вместо их рекламы в тех же местах вывесить объявление, что БЕГУН ворует деньги!!! Так несколько месяцев БЕСПЛАТНО их рекламировал, пока не попал в РСЯ, чему очень рад так как доход в РСЯ оказался раза в 2-3 выше чем было в БЕГУНЕ.

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PS: Никто мне за этот комментарий не платил ;) Если интересен сайт про который пишу, то вот он http://proekt-gaz.ru/

 

specialist
28 января 2016, 00:36

на звонки тоже бегун не отвечает?

8-800-100-23-48 по России звонок бесплатный

proekt-gaz
28 января 2016, 00:36

Спасибо за ответ. По телефону я не звонил, ну и не знал про него. В любом случае я даже рад что так получилось. В противном случае сидел бы все еще на бегуне дрожа и считал копейки - вдруг меня опять забанят неизвестно за что...

specialist
28 января 2016, 00:36

в какой период был бан, когда они на новые правила перешли?

Последние время дела у "Бегуна" не особо хорошо, да и менеджеры им "помогают" советуют рекламодателям для партнерской сети отдельную кампанию делать с минимальными ставками за клик, не удивительно что с ними перестают работать.

В adsense стоимось клика дороже яндекса, вот только очень сильно с купонными акциями совпадает, так что больше на "демпинг" похоже.

proekt-gaz
28 января 2016, 00:36

Честно не помню, давно это было но больше года назад, а то и года два назад. Сейчас для интереса попробовал зайти в аккаунт на бегуне, а в ответ Ваш аккаунт был заблокирован системой.

 

Александр Иванов
28 января 2016, 00:36

Когда решили ставить рекламу на своей домашней страничке, поизучали мнения про РСЯ и РСГуглы.

Однозначно выбрали, как юридическое лицо, РСЯ. Заключен договор. Каждый месяц акты, счета - оплата. Всё прозрачно и понятно.

Разница в суммах дохода в РСЯ и РСГ нас не особо интересовала. Потому что при хорошем наполнении сайта будет и хорошая посещаемость и , соответственно, хорошее вознаграждение. Для нас главное - прозрачность в доходах и удобство в бухучете.

www.pdv.tel
28 января 2016, 00:36

Соглашусь ГУГЛ лахотрон у меня там тоже было накоплино 100$ а они сказали я кобы вы нарушили правило, Яндекс мне больше нравится, и делает честно выплаты! Я голосую за ЯНДЕКС ,  :-) а ( Google Adsense лахатрон)

Alatina
28 января 2016, 00:36

на счет лохотрона кому как, платеж первый ушел только не понятно куда )) с рапидой еще не возился, да и выводен не совсем удобен, через рапиду. И с 4 блоков гугла на сайте половину уже убрал и поставил Яндекс, доходы в яндексе после этого выросли. С яндексом проще, заказал себе банковскую карту )) даже две прислали ... привязал в вебмани счет, провел платеж через Контакт, что бы стать идентфицирвоанным юзером и теперь я могу с веб мани перекидывать деньги на яднекс. Правда с карты еще не пробывал снимать ...

Московские юристы
28 января 2016, 00:36

Ну про Бегун писать не буду, пользовался им лет 4-5 назад, жутко не понравилось и вроде забанили там меня, поэтому про Бегун не буду, так как инфа моя по любому будет устаревшая... Для себя решил, Бегун - никогда... А вот по поводу РСЯ и Адсенса выскажусь. Да РСЯ неплох, поставил его в хорошее место, на места похуже поставил Адсенс. С РСЯ как юрлицо заключили договор, денюжка капает на счет сама каждый месяц, только акты подписывай и в конвертах отсылай - удобно. Плюс помощь у РСЯ полее грамотная, ФАК нормальный, человеческий. Но заметил, что за последние, примерно 3 года, доход с РСЯ вцелом, за месяц, на одном уровне держится, т.е. цены в стране растут, посещалка на уровне, а денег с РСЯ не особо прибавляется.

С Адсенс другая картина, когда я его поставил года 3 назад, не очень он мне нравился, поэтому места на сайте похуже ему выделил. Очень головоломная система, больше всего раздражает Помощь по Адсенсу, она впрочем как и Помощь в целом по Гуглу очень путанная и головоломная. Ну эксперимент, есть эксперимент. Доходность по началу была меньше чем в РСЯ раза в 2. Выплаты в баксах, если юр лицо, то вообще голову сломаешь, вывод денег от 100 баксов с помощью чека, чек получаешь по почте, с этим чеком надо в банк ехать с документами на фирму и обналичивать его от имени директора, за обналичку берут что-то вроде 50 баксов (не помню точно). Поэтому с такими раскладами меньше чем 700 баков обналичивать смысла нет. Сдаешь чек в банк и ждешь еще до 3-х месяцев пока подтверждение придет от американского банка. Да еще и не все банки с такой байдой работают, в регионах это наверное главная проблема. Плюс начинающие площадки банят говорят безбожно без всяких объяснений.

Ну вернемся к доходности Адсенса, по началу кликов было меньше чем в РСЯ, так как места не очень хорошие, дизайн похуже чем у РСЯ, поведеньческий фактор тоже потопорней. Стоимость клика средняя была 5-7 центов. Но стал замечать, время идет РСЯ по доходности на месте топчется, а Адсенс растет, и вот прошло 3-4 года, и стоимость клика (средняя) в Адсенсе порядка 50 центов! клики за 60-80 центов вообще не редкость! И на данный момент ВНИМАНИЕ! Адсенс по доходности сравнялся с РСЯ, при том что места у него хуже и кликов гораздо меньше в 2 или 3 раза!

Выводил с Адсенса деньги 2 раза, здесь главное первый раз пройти эту геморойную процедуру, потом уже начинаешь понимать чего к чему.

 

Комментарий удалён
Московские юристы
28 января 2016, 00:36

Тематика: юристы по недвижимости и жилищным вопросам

В придыдущем посте ошибся чуть чуть, вроде за обналичку банк не 50 баксов берет, а 2 процента от обналичиваемой суммы, но не менее 700 руб. вроде так было.

skorosov
28 января 2016, 00:36

Извините, но ваша инфа по Adsense устарела по времени ровно на столько, сколько вы работаете с ними.

Коротко:

1. Справка изменилась в лучшую сторону.

2. Деньги уже больше года как выводятся на Рапиду в конце месяца. Оттуда и в некоторые банки и на платёжные системы, и даже на почту перевод наличными с уведомлением и комиссией в 20 рублей.

Перевод на почту, кстати говоря, идёт аж целых 4 дня!!!

 

 

По поводу Бегуна:

Два раза бросал его. С разницей по времени примерно год. Аккаунт не закрывал. В этом месяце без энтузиазма и особой надежды на перемены, снова подключил.

Сунул один блок с тремя объявлениями в подвал сайта. Скажу честно, Бегун меня начал удивлять. Кликов дешевле 50 коп. нет. Есть клики по 5 и 10...12 рублей. Посмотрим, что будет при выводе средств. Обуют, не обуют.

 

Про РСЯ писал в другом посте.

Московские юристы
28 января 2016, 00:36

Рапида только для физ. лиц была. Для юр. лиц она недоступна.

skorosov
28 января 2016, 00:36

Да прошу прощения. Но можно аккаунт переделать в частный, если это для Вас возможно конечно.

Московские юристы
28 января 2016, 00:36

Где то еще год назад это было невозможно. Сейчас слазию, посмотрю. Юр.лицом в адсенсе лучше не регится, сплошная головная боль.

skorosov
28 января 2016, 00:36

Сейчас возможно. Предлагают закрыть аккаунт на юридическое и вновь открыть на физическое. Плату не требуют.

viry-tatyana
28 января 2016, 00:36

Да читала я вчера ихнюю справку...B-)

Интерфейс изменился, возможно, в лучшую сторону, а по содержанию - по большому счету все то же самое осталось.

 

На форуме все те же самые безответные темы, что и год назад.

 

Порадовал раздел в Справке "Истории успеха". ;-) Сссылки давать не буду, кому интересно - сам найдет.

Вот, к примеру, такая история. Имен не помню, пишу своими словами, по памяти.

Жил-был один молодой человек, и был у него свой сайт. Прослышал он об гугл АдСенсе и поставил у себя на сайте 1 блок. Думал, что можно ставить только 1 блок на сайт. Этот блок у него вполне хорошо существовал, молодой человек радовался жизни, получая с него доход.

И вдруг негаданно-нежданно написал ему сам гугл: что же ты, добрый молодец, всего 1 блок на свой сайт поставил? - можно ведь несколько блоков ставить.

И поставил он на свой сайт аж 3 блока гугл АдСенсе, и доход у него сразу возрос в 4 раза! :-):-):-)

 

Такая вот поучительная история. 

Почти как в той рекламе: "А мужики-то не знают!" :-D

skorosov
28 января 2016, 00:36

P.S. РСЯ лучше всех!

No Offence
28 января 2016, 00:36

РСЯ - не лучше (все они "буржуины"), он адаптированнее под российскую действительность и соответственно проще и выгоднее :-)

Кстать, меня всегда интересовала работа и востребованность сервисов (в первую очередь ЯД и РСЯ) Яши на Украине, но как-то редко сталкиваюсь с этой инфой.

 

viry-tatyana
28 января 2016, 00:36

Я не ставлю так вопрос "лучше всех". Просто гугл достал очень сильно.

И я полностью согласна с : РСЯ адаптированнее для нас, поэтому проще и выгоднее. :-)

А гугл нас за людей не считает.

Московские юристы
28 января 2016, 00:36

Согласен, что РСЯ адаптированнее, но думаю это только в силу того, что Яндекс русская контора с преобладанием ру поиска. Если не им быть адаптированнее то тогда кому еще? Не согласен, что РСЯ выгоднее чем Адсенс, хотя конечно выгодность эта довольно плавающая величина. У меня кстати в этом месяце (июне), впервые с 2008 года, доход с Адсенса превысит РСЯ и сразу на 15%. Притом, что как я писал выше, кликов в Адсенсе меньше в 2-3 раза.

No Offence
28 января 2016, 00:36

"Выгодность эта довольно плавающая величина" - вот именно. К примеру, час моего рабочего времени стоит около 1890 руб. Соответственно на почти что философское осмысление Гошиных факов и ожидание чуда (ответа с гошфаковского фоума в лучшем случае), отслеживания каких-либо изменений, постоянных проверок из-за угрозы быть кинутым и прочие трудности взаимопонимания с Гошей - уходило как min 1,5-2 часа времени в неделю. А на Яшу тратится около 10 минут в неделю. Что выгоднее?

proekt-gaz
28 января 2016, 00:36

Оооо... откуда такие такие заработки?

Александр Иванов
28 января 2016, 00:36

В оао газпром товарищ работает, помощником сторожа. Там все так получают.

No Offence
28 января 2016, 00:36

Есть в русском языке устойчивое выражение "к примеру", означающее, что сия данность не обязательно применительна к приводящему пример. В действительности же час моего рабочего времени может стоить дороже.

P.S. Зависть опасна для нравственного здоровья, товарищ Трудоношин ;-)

Московские юристы
28 января 2016, 00:36

Ну кто на что готов тратить свое время, или кто сколько получает, это риторический вопрос. Однако, ей-богу, не понимаю, что там нужно утрясать с Гуглом раз в неделю по 1,5-2 часа? Или вы так перед начальством оправдываетесь, когда оно задает вам вопрос: Слушай, а чем ты занимался на этой неделе?

В Гугле все тоже самое, что в РСЯ, только помощь более корявая и вывод средств более корявый. А по поводу остального, преувеличивать не нужно. (при всем том, что я написал я не являюсь защитником Адсенса, просто я за объективность).

abrash.roman
28 января 2016, 00:36

лично я заметил странную связь между Google и Яндекс на примере своего сайта и своего браузера (Opera). 

во-первых, все, что я ищу в Google, не позже, чем через сутки начинает появляться в рекламе Яндекса на всех посещаемых мною сайтах :) то есть Яндекс каким-то образом узнает, что мнея интересовало при поиске у конкурента и тут же подсовывает мне рекламу. это факт. ловко, однако, хоть и непонятен механизм :)

во-вторых, с целью понять, как влияет наличие рекламы конкурентов на моих сайтах, я временно отключал Яндекс-директ. Я ожидал, что стоимость кликов adSense и/или их количество как-то изменится... и оно изменилось - СТАЛО СУЩЕСТВЕННО МЕНЬШЕ!!!! что я совсем понять не могу! две с половиной недели, что я проводил эксперимент, показали, что доход (и число кликов) на рекламу adSense на моих сайтах УМЕНЬШИЛСЯ и заметно!!! я вернул рекламу Яндекс-директ недавно - и буквально за следующие сутки накликали 1,5$ в AdSense и 36 рублей в Яндексе!!! вот этой связи я точно никак понять не могу :)

кстати, за более чем 4 года работы с adSense не было ни разу никаких проблем ни с выплатами, ни с чем-то еще. Доходность пока в среднем в 1,5-2 раза выше, чем от Яндекса, хотя переводы приходят реже (из-за минимальной суммы выплат).

Дмитрий Г.
28 января 2016, 00:36

Как было уже сказано выше, есть разница в тематике сайта. Кому-то выгодна одна РС, кому-то другая. Лично я предпочитаю использовать их совместно. Если когда-то заблокируют аккаунт в Адсенсе без объяснения причин, то так тому и быть. А терять львиную долю дохода с сайта за счет РСГ, аргументируя кривостью системы, лично я не хочу! Пока платят, почему не брать.

 

gkce.atahan
15 июля, 14:39
Yandex Ads ve Google AdSense, yayıncıları (web sitesi sahipleri) reklamverenlerle buluşturarak reklamlar aracılığıyla para kazanmalarını sağlayan reklam platformlarıdır. Rusya'nın lider arama motoru tarafından desteklenen Yandex Ads, ağı genelinde reklam sunarken, Google ekosisteminin bir parçası olan Google AdSense küresel çapta hakim konumdadır. Her iki platform da web sitelerinde, uygulamalarda veya videolarda reklam göstererek yayıncılara tıklama, gösterim veya diğer metriklere göre ödeme yapar. Temel işlevlerini bilmek, güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırmak için zemin hazırlar. Hangi platformun sitenize uygun olduğunu merak mı ediyorsunuz? Hadi inceleyelim!


<a href="https://ghostgoose.com/yandex-ads-vs-google-adsense-advertising-platforms/" target="_blank">Yandex Ads vs Google AdSense: Advertising Platforms</a>



Обновлено 15 июля, 14:41