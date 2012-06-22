В чем отличия РС Яндекса от Adsense и Begun?

Тема неоднозначная для обсуждения здесь на площадке Яндекса, но имеет место быть, чтобы хотя бы доказать выгодность работы с РСЯ. Все прочитанное в сети о различиях РСЯ и других "контексток" - либо откровенный бред непонимающих, либо молчание знающих.

Работа с Google Adsense для меня обернулась самым неприятным образом. В течение недели накапало около $90, готовился к выводу средств и приятно удивлялся цене клика и прочим волшебным возможностям Google. На отметке в $92 мне приходит сообщение, что якобы где-то было нарушение (видимо блок стоял недалеко от какой-то надписи или блока с внутренними ссылками или что-то еще; по факту пытались все делать максимально чисто) и аккаунт закрывается (без возможности участвовать больше когда-либо), а все заработанные средства возвращаются непонятно куда. Злость была дикая, тупой узаконенный грабеж миллионов людей на миллиарды $, если учесть обширность Google. Искали нарушение (перечитали все возможное), писали в поддержку, чтобы выяснить в чем же было нарушение - ни ответа, ни привета.

Но так и не успели изучить Adsense: в чем его сильные и слабые стороны и отличия от РСЯ?

Недавно изучения ради попытались поставить Begun, но он оказался слишком сложным (не настолько много опыта). Ставлю код, не пашет, модерация не проходит типо из-за отсутствия кода на площадке. Поддержка отвечает закопипастенными непонятными правилами установки. В чем сильные и слабые стороны Begun и отличия от РСЯ?