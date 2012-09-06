Зачем РСЯ мой номер карточки пенсионного страхования?

Не понял. Для того, чтобы с меня удержать НДФЛ я показываю свой ИНН, для того чтобы доказать, что я это я -- показываю паспорт, а СНИЛС для чего показываем? РСЯ же не переводит деньги в ПФ или переводит?
Вообще номер пенсионного страхования это единственное, что связывает физ. лицо с государством. Это идентификатор покруче паспорта. Вас не смущает, что в цивилизованных странах именно номер страховки везде требуется? ) Паспорт и ИНН это прошлый век )
Насколько я знаю 13% платится НДФЛ от заробатка работающего, а пенсионные это другая статья расходов, ее платит работодатель, т.е это должны быть проценты от доли из тех оставшихся 55%. Какой точно процент, не знаю, там зависит от рода деятельности.
Вообще эти все цифры можно было написать в справке РСЯ или добавлять их в ежемесячный отчет, это же не секрет полишинеля. )))
Вы получаете раз в год письма из Пенсионного фонда? Там все должно быть указано: кто, сколько перевел. Я сама за 2011 год письмо из ПФ еще не получала. Получу - увижу: перечислил Яндекс что-нибудь или нет. Если не перечислил - буду разбираться.
Вам не нужно подавать в налоговую деклорацию. За вас уже отчитались, работая по договору, вы работаете как обычный работник за вас перед налоговой отвечает работодатель. Вот если вы зарегистрируитесь в РСЯ как юридическое лицо, то и вся отчетность ляжет на вас.
простите, я совсем плохо владею вопросом, но однозначно -мы -физ. лица -НЕ работники а партнеры, так как у нас нет трудового догоговора,который заключают даже на временную работу. Надо перечитать договор
Вы немножко путаете. У нас, физ. лиц, с Яндексом есть Договор, но это не Трудовой договор (т.е. мы не являемся сотрудниками Яндекса), а договор об оказании услуг.
По нашему законодательству (если хотите - четко все законы перечислю, у меня есть список, когда-то обращалась в Пенсионный фонд, они мне все расписали) Яндекс, начисляя нам вознаграждения, должен делать отчисления с них в налоговую и в Пенсионный фонд. Для перечисления в налоговую Яндекс взял с нас ИНН, а для перечислений в ПФ - номер карточки пенсионного страхования.
По Вашему запросу Яндекс обязан Вам выдать справку 2-НДФЛ, это для налоговой. В этой справке будет указано сколько денег Яндекс Вам перечислил и сколько с них он перечислил в налоговую, по месяцам. Можете эту справку запросить и предоставить ее в налоговую.
Вообще-то по закону Яндекс так же обязан нам предоставлять информацию о начислениях на наш счет в Пенсионный фонд. Но это не знаю как делается - по писменному запросу, или как...
В любом случае Вы можете обратиться с заявлением в Пенсионный фонд по месту жительства и они выдадут Вам выписку с Вашего лицевого счета со всеми начислениями (кто, когда, сколько перечислил). Раз в год Вы имеете право запросить эту выписку в ПФ бесплатно. Я сама однажды так делала, мне выдали выписку.
B-) Либо ищите письмо из ПФ, либо придется лично ехать в ПФ по месту жительства. Но придется дважды ездить: в первый раз напишите заявление, чтобы выдали выписку, а во второй раз заберете ее. Где-то недели две они ее делают.
Коллеги, подытожу, так сказать, от официального лица.
Мы платим вам 45% от того, что должен платить нам рекламодатель (реально он платит нам меньше, мы делимся с вами долей от суммы до начисления скидок и комиссий).
Затем для физических лиц - мы удерживаем НДФЛ в размере 13% из вашего дохода и перечисляем его в налоговую. Вам не надо самостоятельно заполнять декларацию - все уже выплачено за вас. По запросу мы предоставляем вам справку 2-НДФЛ.
В дополнение, из нашей части дохода мы выплачиваем совокупную ставку страховых взносов, положенную законодательством.
Мы делаем все это только для партнеров физических лиц, которые работают с нами по прямому договору. Если вы работаете через ЦОП, то вам надо уточнить в ЦОП о том, какие выплаты они проводят.
Ну вот: насоветовала Вам искать письмо из ПФ, а сегодня сама получила свое письмо из ПФ. В предыдущие годы они в письме указывали кто, какая организация перечислила деньги на счет, а в сегодняшнем письме просто указана сумма перечислений и не написано, от кого они пришли.:-(
А что они обьяснили? Всего лишь запоздало подтвердили то, что мы уже между собой выяснили, а на вопрос делаются ли выплаты в ТФОМС и ФФОМС опять не ответили. Уклончивый ответ "мы выплачиваем совокупную ставку страховых взносов, положенную законодательством", это не ответ. Если отвечает представитель РСЯ ответ должен быть четким, конкретным и без всякого намека на двойное толкование.
Яндексу возится с этими многочисленными выплатами при российской системе налогообложения - огромный геморой. Потому при регистрации в РСЯ Яндекс всем недвузначно предлагает работать с ним через ЦОП через цопы и безпроблемные выплаты и дополнительные бонусы и подарки и душевные консультации. А для непонятливых, зачем-то хотящих работать напрямую - бумажная канитель и финансовые отчеты в соответствующие органы.
Ловушка для пенсионеров, подходит любой одностраничный сайт, даже если сам кликаешь рекламу у себя на сайте все нормально, акцепт готов, дальше удаляешь сайт, и думаешь все можно забыть, а нет, через пару лет у тебя начинают удерживать все выплаты за это время и платишь кредит, отдаешь обратной все, так как РСЯ оказывается принял тебя на работу и отсылал в ПФР стаж и нулевые выплаты, вот такая помощь государству от РСЯ.