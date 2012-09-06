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Зачем РСЯ мой номер карточки пенсионного страхования?

Зачем РСЯ номер карточки пенсионного страхования?

42 комментария
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qzminn
28 января 2016, 00:33

Для выплаты вам вознаграждения, как физическому лицу.

Александр Савельев
28 января 2016, 00:33

Не понял. Для того, чтобы с меня удержать НДФЛ я показываю свой ИНН, для того чтобы доказать, что я это я  -- показываю паспорт, а СНИЛС для чего показываем? РСЯ же не переводит деньги в ПФ или переводит? 

nasdef
28 января 2016, 00:33

переводит

Александр Савельев
28 января 2016, 00:33

Где, это посмотреть?

nasdef
28 января 2016, 00:33

https://www.gosuslugi.ru

2011ООО "ЯНДЕКС"исходная3459.611037.8826.11.2011 - 31.12.201
Александр Савельев
28 января 2016, 00:33

Хороший сервис по ссылке ))) Чтобы получить бесплатную госуслугу по инету, надо смотаться черте куда, сделать там черте-чо и по видимому заплатить, и вот тогда уж ...

Ну, да ладно, все это можно проще узнать, надо сходить в свой ПФ и спросить. )))

А, вообще, Алексей (NAS), спасибо за прояснение! Вы удовлетворили мое любопытство. Не понятно только почему в РСЯ об этом нигде не сказано, везде только про 45% от общей суммы и про 13%  НДФЛ.

 

romanticfm
28 января 2016, 00:33

Вообще номер пенсионного страхования это единственное, что связывает физ. лицо с государством. Это идентификатор покруче паспорта. Вас не смущает, что в цивилизованных странах именно номер страховки везде требуется? ) Паспорт и ИНН это прошлый век )

vitasklimin
28 января 2016, 00:33

Ничего он в ПФ не переводит

nasdef
28 января 2016, 00:33

Расширенное извещение о состоянии индивидуального лицевого счета

2011ООО "ЯНДЕКС"исходная3459.611037.8826.11.2011 - 31.12.201
vitasklimin
28 января 2016, 00:33

Подтверждаю. Госуслуги отображают поступления в ПФ от Яндекса за 2011 год.

 

КАКОГО Яндекс нигде об этом не говорит???

Archaggelos
28 января 2016, 00:33

Стесняется, наверное...

qzminn
28 января 2016, 00:33

Это требование закона. По всем доходам уплачиваются налоги. 

GarageBiz
28 января 2016, 00:33

Расскажите подробнее что Яндекс уплачивает. 

 

Итак, рекламодатель заплатил 100 рубелй яндексу, около половины уходит партнёры. 13 % НДФЛ. А сколько рублей в таком случае идёт в ПФР?

nasdef
28 января 2016, 00:33

22% в этом году вроде

из 100 руб 45 вам платит, 9,9 руб в пенсионый и 5,85 из 45 руб платит за вас налог 13%

Александр Савельев
28 января 2016, 00:33

Насколько я знаю 13% платится НДФЛ от заробатка работающего, а пенсионные это другая статья расходов, ее платит работодатель, т.е это должны быть проценты от доли из тех оставшихся 55%. Какой точно процент, не знаю, там зависит от рода деятельности.

Вообще эти все цифры можно было написать в справке РСЯ или добавлять их в ежемесячный отчет, это же не секрет полишинеля. )))

fotinar
28 января 2016, 00:33

Впервые все это слышу, хотелось б ы чуть подробнее узнать.

Мой центр обслуживания партнеров:  Profit-Partner.ru

Простите, подскажите - а в таком случае перечисляет яндекс или профит партнер налоги на мой счет?

И где об этом можно почитать подробнее.

Я просто не помню, чтоб сведения о себе - пенсионный, иннн и так далее предоставляла в PCЯ (регилась ,как физическое лицо)

в профит партнере  только контактный адрес место проживания указывла.

Тема важная для меня да и для других.

Ответьте пожалуйста

 

viry-tatyana
28 января 2016, 00:33

Вы получаете раз в год письма из Пенсионного фонда? Там все должно быть указано: кто, сколько перевел.
Я сама за 2011 год письмо из ПФ еще не получала. Получу - увижу: перечислил Яндекс что-нибудь или нет. Если не перечислил - буду разбираться.

fotinar
28 января 2016, 00:33

вроде получала,конверт валялся,,сейччас кинулась искать нет его)))-прибралась называестся(

Но проблема в том -что если работаю через партнера и как физ лицо то не слышала чтоб за таких яндекс перечислял. Может ответят администраторы.

Просто за 2012 год хочу подать как физ лицо декларацию в налоговую, боюсь, чтоб не было 2-го налогообложения

Александр Савельев
28 января 2016, 00:33

Вам не нужно подавать в налоговую деклорацию. За вас уже отчитались, работая по договору, вы работаете как обычный работник за вас перед налоговой отвечает работодатель. Вот если вы зарегистрируитесь в РСЯ как юридическое лицо, то и вся отчетность ляжет на вас. 

fotinar
28 января 2016, 00:33

простите, я совсем плохо владею вопросом, но однозначно -мы -физ. лица -НЕ работники а партнеры, так как у нас нет трудового догоговора,который заключают даже на временную работу. Надо перечитать договор

nasdef
28 января 2016, 00:33

Это у партнеров нет, а кто с яндексом работает напрямую у тех есть договор.

fotinar
28 января 2016, 00:33

спасибо, теперь немного проясняетс вопрос в голове) А то.уже мозг кипит

viry-tatyana
28 января 2016, 00:33

Вы немножко путаете. У нас, физ. лиц, с Яндексом есть Договор, но это не Трудовой договор (т.е. мы не являемся сотрудниками Яндекса), а договор об оказании услуг.

По нашему законодательству (если хотите - четко все законы перечислю, у меня есть список, когда-то обращалась в Пенсионный фонд, они мне все расписали) Яндекс, начисляя нам вознаграждения, должен делать отчисления с них в налоговую и в Пенсионный фонд.
Для перечисления в налоговую Яндекс взял с нас ИНН, а для перечислений в ПФ - номер карточки пенсионного страхования.

По Вашему запросу Яндекс обязан Вам выдать справку 2-НДФЛ, это для налоговой. В этой справке будет указано сколько денег Яндекс Вам перечислил и сколько с них он перечислил в налоговую, по месяцам. Можете эту справку запросить и предоставить ее в налоговую.


Вообще-то по закону Яндекс так же обязан нам предоставлять информацию о начислениях на наш счет в Пенсионный фонд. Но это не знаю как делается - по писменному запросу, или как...

 

В любом случае Вы можете обратиться с заявлением в Пенсионный фонд по месту жительства и они выдадут Вам выписку с Вашего лицевого счета со всеми начислениями (кто, когда, сколько перечислил). Раз в год Вы имеете право запросить эту выписку в ПФ бесплатно. Я сама однажды так делала, мне выдали выписку.

Александр Савельев
28 января 2016, 00:33

Какое конструктивное обсуждение у нас получается. Поехали дальше.

 

Мы выяснили, что РСЯ выплачивает ЕНДВ, налог в ПФ, а в ТФОМС и ФФОМС выплаты производятся, кто-нибудь прояснить может?

fotinar
28 января 2016, 00:33

спасибо, вчера еще почитала раздел помощь у яндекса по PCЯ и то чем вы так любезно важным поделились - это все про тех, кто заключил договор напряую с яндексом

,увы и ах - мне посложнее разобраться, так как я через профит партнер

nasdef
28 января 2016, 00:33

Через партнеров, все платят партнеры. Яндекс платит за тех у кого прямой договор с ними.

fotinar
28 января 2016, 00:33

спасибо,буду профит тогда пытать еще)

О боже я зашла на сайт госуслуг, там зарегиться то геморой,чтоб посмотреть по ПФ

viry-tatyana
28 января 2016, 00:33

B-)
Либо ищите письмо из ПФ, либо придется лично ехать в ПФ по месту жительства. Но придется дважды ездить: в первый раз напишите заявление, чтобы выдали выписку, а во второй раз заберете ее. Где-то недели две они ее делают.

qzminn
28 января 2016, 00:33

Коллеги, подытожу, так сказать, от официального лица.

Мы платим вам 45% от того, что должен платить нам рекламодатель (реально он платит нам меньше, мы делимся с вами долей от суммы до начисления скидок и комиссий).

Затем для физических лиц - мы удерживаем НДФЛ в размере 13% из вашего дохода и перечисляем его в налоговую. Вам не надо самостоятельно заполнять декларацию - все уже выплачено за вас. По запросу мы предоставляем вам справку 2-НДФЛ.

В дополнение, из нашей части дохода мы выплачиваем совокупную ставку страховых взносов, положенную законодательством.

Мы делаем все это только для партнеров физических лиц, которые работают с нами по прямому договору. Если вы работаете через ЦОП, то вам надо уточнить в ЦОП о том, какие выплаты они проводят.

fotinar
28 января 2016, 00:33

Спасибо Вам! Теперь все ясно! (love)

magnitka3
28 января 2016, 00:33

Значит ли это, что если работать с вами как ИП, то получаемый мной доход будет выше?

т.е. вы перечислете все 45% от того, что должен платить вам рекламодатель, без вычета 13% НДФЛ а 6% УСН и страховые взносы я заплачу самостоятельно?

Правильно?

qzminn
28 января 2016, 00:33

Да, если вы будуте работать, как ИП, уплата налогов будет на вашей стороне.

magnitka3
28 января 2016, 00:33

Про налоги все понятно! А первая часть вопроса так и осталась загадкой) Поэтому попробую спросить иначе: 

Если я работаю с яндексом как физ.лицо, то Яндекс перечисляет мне с каждых 45 рублей только 39,15 руб, а 5,85 руб перечесляет как налоги НДФЛ. Верно?

Вопрос такой: Если я начну работать как ИП, будет ли яндекс перечислять мне 45 руб?

qzminn
28 января 2016, 00:33

Да, все правильно.

viry-tatyana
28 января 2016, 00:33

Ну вот: насоветовала Вам искать письмо из ПФ, а сегодня сама получила свое письмо из ПФ. В предыдущие годы они в письме указывали кто, какая организация перечислила деньги на счет, а в сегодняшнем письме просто указана сумма перечислений и не написано, от кого они пришли.:-(

Будем надеяться, что Яндекс перечислил.

fotinar
28 января 2016, 00:33

все равно спасибо за участие. (love)Выше все объяснили представители яндекса.

Александр Савельев
28 января 2016, 00:33

А что они обьяснили? Всего лишь запоздало подтвердили то, что мы уже между собой выяснили, а на вопрос делаются ли выплаты в ТФОМС и ФФОМС опять не ответили. Уклончивый ответ "мы выплачиваем совокупную ставку страховых взносов, положенную законодательством", это не ответ. Если отвечает представитель РСЯ ответ должен быть четким, конкретным и без всякого намека на двойное толкование.

delusl
28 января 2016, 00:33

Яндексу возится с этими многочисленными выплатами при российской системе налогообложения - огромный геморой. Потому при регистрации в РСЯ Яндекс всем недвузначно предлагает работать с ним через ЦОП через цопы и безпроблемные выплаты и дополнительные бонусы и подарки и душевные консультации. А для непонятливых, зачем-то хотящих работать напрямую - бумажная канитель и финансовые отчеты в соответствующие органы.

reklamausp
28 января 2016, 00:33

Хороший коммент из прошлого. Вчера послали ЦОП :)

delusl
28 января 2016, 00:33

А почему послали?

reklamausp
28 января 2016, 00:33

Дык http://clubs.ya.ru/4611686018427441880/replies.xml?item_no=12839

Добрыня Н.
19 ноября, 22:18
Ловушка для пенсионеров, подходит любой одностраничный сайт, даже если сам кликаешь рекламу у себя на сайте все нормально, акцепт готов, дальше удаляешь сайт, и думаешь все можно забыть, а нет, через пару лет у тебя начинают удерживать все выплаты за это время и платишь кредит, отдаешь обратной все, так как РСЯ оказывается принял тебя на работу и отсылал в ПФР стаж и нулевые выплаты, вот такая помощь государству от РСЯ.