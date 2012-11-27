Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

РСЯ VS Adsense

Вот уже пол год провожу анализ дохода различных систем на моих площадках. Сегодня я перестал понимать что вообще происходит

 

июнь:

РСЯ квадратный рекламный блок (3 объявления) среди статьи. Среднее кол-во кликов в день - 407, средняя цена за клик - 2,9 рубля. Средний дневной доход - 1180 рубля.

Adsense квадратный рекламный блок (3 объявления) среди статьи. Среднее кол-во кликов в день - 220, средняя цена за клик - 7,1 рубля. Средний дневной доход - 1562 рубля.

P.S. Дизайн блоков одинаковы, посещаемость одинакова, место расположение блоков одно и тоже (тестировалось по очереди по две недели каждый).

 

ноябрь:

РСЯ квадратный рекламный блок (3 объявления) среди статьи. Среднее кол-во кликов в день - 801, средняя цена за клик - 1,7 рубля. Средний дневной доход - 1361 рубля.

Adsense квадратный рекламный блок (3 объявления) среди статьи. Среднее кол-во кликов в день - 164, средняя цена за клик - 5,3 рубля. Средний дневной доход - 869 рубля.

P.S. Дизайн блоков одинаковы, посещаемость одинакова, место расположение блоков одно и тоже (тестировалось по очереди по две недели каждый).

Посещаемость портала в июне и в ноябре одинаоково (1.1 млн.), информация та же (деловая тематика, бухгалтерия, налогооблажение и тд).

 

Adsense просел по всем блокам, доходность понизилась в 2-3 раза. На против РСЯ вырывается вперёд по количеству кликам (рекламные объявления интересуют пользователей).

 

Есть у кого нибудь информация по анализу на Ваших сайтах?

33 комментария
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qzminn
28 января 2016, 00:28

Со стороны РСЯ могу дать один комментарий - все наши действия направлены на постоянное увеличение ваших доходов. И мы этого реализуем. Ситуация со значительным ростом за последние полгода на вашей площадке вполне естественная, это отражает и общую тенденцию по всей Рекламной сети.

С другими рекламными сетями, естественно сравнивать себя не можем из-за вопросов профессиональной этики. 

eurofootball-kobzev
28 января 2016, 00:28

Лучше разместить блок в ротации 50/50.

Сравнивать недели всё-таки не правильно...

В целом РСЯ приносит больше.

extremisto47
28 января 2016, 00:28

И гемора с обналичкой нет :-)

podporozhye
28 января 2016, 00:28

У меня Adsense больше приносит. Но по тенденции последних 3-4 месяцев доходы с РСЯ стали хорошо набирать обороты. Возможно, скоро и Adsense догонят.

gutako
28 января 2016, 00:28

РСЯ приносит больше по моим темам, сейчас все блоки по возможности меняю с Адсенса на РСЯ, но не везде удается пройти модерацию ))

extremisto47
28 января 2016, 00:28

Да можерация что-то жесткачит в последнее время

nedasbor
28 января 2016, 00:28

чересчур низкая цена клика у вас в рся для тематики. если работаете через цоп, попробуйте обратиться к специалистам profit-partner. зачастую помогают разобраться.

Michael-XIII
28 января 2016, 00:28

При все моей любви в Яндексу - увы

 

При условно равных параметрах

 

Adsense в течение года рвет Директ - раза в полтора превышая

С приближением осени-Нового года - рвет уже "как тузик грелку" - в 2-3 раза.

 

С переподписанием договора на физика - ЯД чуть подрос (а может тоже осень подействовала), но ситуация в корне не изменилась

 

lifegifted
28 января 2016, 00:28

Вопрос автору:

А трафик откуда идёт?

Логично предположить, что если из гугла, то и ctr по гугловским объявлением должен быть выше...

 

Вообще вопрос крайне занятный.

NikePan
28 января 2016, 00:28

У меня основной траф с яндекса. Но у гугла доходность тоже в полтора раза выше. Замерял два раза с большим интервалом.

theseregab
28 января 2016, 00:28

что за сайт? адрес напиши гнянем..........

skorosov
28 января 2016, 00:28

Адрес напишет, можно стучать на него в Гугл.

Там правилами запрещено разглашать доход.

Шутка.:-)

sakhapress2
28 января 2016, 00:28

А среди статьи -- это как понять?

sportmas
28 января 2016, 00:28

Среди статьи - это значит среди статьи

 

extremisto47
28 января 2016, 00:28

В тексте статьи... все сидя и жмут инфо о "злачных местах" для блоков :-)

Radionov901
28 января 2016, 00:28

Добрый день. Читаю ваши комментарии и слезами от зависти обливаюсь. Вы такие деньжищи зарабатываете на своих блогах. А у меня и сайтик есть с приличной посещаемостью, а приносит он мне больше убытков, чем прибыли. Подскажите, что не так? Адрес сайтика http://dizel.ucoz.com/blog

Царь Б.
вчера, 12:43
Radionov901,
Сайт должен быть на платном хостинге, а не на укозе)))
Егоров Константин
28 января 2016, 00:28

С начала лета, Адсенс делает РСЯ по доходности, примерно в 1,5-2 раза. При этом, количество кликов у Адсенса меньше, видимо потому что блоки адсенса сделал под стиль сайта, а РСЯ наоборот сделал непохожими на стиль сайта.

viry-tatyana
28 января 2016, 00:28

Мне дать определенный ответ на Ваш вопрос трудно, так как блоки Адсенса и РСЯ стояли у меня в разных местах на сайте. В прошлом году цена клика в Адсенсе вначале сильно упала, потом подтянулась.

 

Могу сказать только, что блок гугла, который стоял у меня внизу статьи, давал больше кликов и с большей стоимостью, чем аналогичный блок РСЯ, который теперь стоит на его месте.

 

Я сейчас гугл убрала, так как он не предсказуем: деньги выплачивает только от 100 долларов, не то выплатит, не то - нет, отсутствует обратная связь - тех. поддержка не отвечает. А Яндекс все же четко каждый месяц денежку перечисляет. Кому как, а для меня такие моменты важны.

Я не хочу рекламировать гугл, чтобы потом он меня кинул в любой момент.

Когда я убрала гугл, Яндексу это понравилось. (love) Он мне поставил "плюсик" и немножко увеличил доходность по рекламе. :-)

Дмитрий Грибов
28 января 2016, 00:28

Постоянно получаю деньги переводами о тгугла, никаких проблем.

extremisto47
28 января 2016, 00:28

Наблюдал примерно такой же прикол, когда убрал адсенс яндекс и трафика стал больше подливать и вроди-бы клики хорошие пошли.

viry-tatyana
28 января 2016, 00:28

Ну так Яндекс теперь открыто заявляет, что с 2013 года он будет давать понижающие коэффициенты в поиске тем сайтам, где стоит реклама, которая не нравится Яндексу.  B-)

extremisto47
28 января 2016, 00:28

Интересно сегодя заметил момент: было кликов примерно 30 доход - 40 рублей, потом видимо кто-то сделал жирный клик и стало кликов - 40 доход 212 рублей, сейчас 53 клика доход 213 рублей :-) То есть последние 13 кликов стоили менее 1 рубля )))) Ну и скажите что они не считают по каждой площадке максимально дозволеные заработки.

CanaBeasT
28 января 2016, 00:28

Все гораздно проще.  С утра или ночью, когда народ, как правило ничего не покупает - клики дешевые. Когда начинают идти "полезные" посетители, с которых для рекламодателей хороший конверт (время сами прикиньте, если хватит смекалки и сообразительности) цена клика увиличивается. И под вечер, когда некому "заворачивать" заказы цена опять проседает...

Законы рынка

extremisto47
28 января 2016, 00:28

Не зависимости по времени нет, уже пару раз убедился в этом. Бывало что дорогие клики проскакивали и поздно вечером к 12-ти.

viry-tatyana
28 января 2016, 00:28

У меня последние 3 клика уже за вчера вообще по 11 копеек. (((

 

"Максимально дозволенные" заработки они, безусловно, считают. Доход не может быть намного выше среднего. Вернее, он может расти, но не резко. А если вдруг резко возрастает, они его тут же подрезают. Либо ценой клика, либо путем "незасчитывания" кликов.

У меня сайт по цветам. Накануне 8 марта и 1 сентября спрос на цветы резко возрастает, возрастает и посещаемость, и число кликов, и цена кликов. Законы рынка, как сказал уважаемый Alexandr. Так мне РСЯ сразу треть кликов не засчитывает (это видно по сопоставлению данных с Яндекс.Метрикой). Я неоднократно пыталась с ними переписываться, объясняла "законы цветочного рынка", - в ответ получала только стандартные отписки. Просила пересмотреть данные. Мне в результате было сказано: либо ты соглашаеся с тем, что есть, либо мы тебя в бан отправляем. И пришлось согласиться. (((
Так что здесь немножко другие "законы рынка". Кто платит, тот и заказывает музыку. Вы заметили, что из нового договора убрали пункт о 45% от стомости клика? Да и договор составлен так, что мы сами изначально на все согласны - оплату за будущий месяц подтверждаем доходом за предыдущий месяц.

Что там с одной стороны "вливается" в виде денег рекламодателей, а с другой стороны капает нам - одному Яндексу известно.

У попа сдачи не бывает.

CanaBeasT
28 января 2016, 00:28

А это дополнение к законам рынка. Правильно Вы написали: кто платит тот и музыку заказывает.

Создайте свою рекламную сеть, где сможете назначать свои цены или ищите прямого целевого рекламодателя. А, РСЯ... тоже хорошо, особенно для ленивых, кому что-то еще кроме как развесить рекламу искать лень.

viry-tatyana
28 января 2016, 00:28

Вы как всегда правы. ;-) Я это все прекрасно осознаю, поэтому пока и сижу в РСЯ, учитывая свои возможности и возможности своего сайта.

 

Лень - неправильное определение. У всех у нас разные возможности: силы, средства, условия и т.п.

extremisto47
28 января 2016, 00:28

Сайт продающий? Магазин? Ссылку можно?

viry-tatyana
28 января 2016, 00:28

Нет, у меня контентный сайт: http://floribunda.ru/.

У меня много статей по флористике: составление, оформление, упаковка букетов цветов и т.п. Вот на это и возрастает резко спрос перед "цветочными" праздниками.
Цветочный бизнес так устроен, что есть дни, которые год кормят. Это 8 марта, 1 сентября и, в меньшей степени, Новый год и 14 февраля. Я тоже хочу зарабатывать по законам цветочного бизнеса. А Яндекс мне на это говорит: "нет, - сиди и не рыпайся, получай свою среднюю цену".

espanaweb
28 января 2016, 00:28

Года три назад сайт у меня приносил до 50 рублей за переход по объявлениям "Недвижимость в Испании", потом Яндексу это не понравилось и решили забанить Через три года и разбанили. Сейчас конечно столько уже нету. Да инфляция разуммется.

Дмитрий Грибов
28 января 2016, 00:28

С 2000 - 7000 хостов в день гугл несет от 4$ до 20$ яндекс при той же аудитории максимум 7$

extremisto47
28 января 2016, 00:28

Все зависит от тематики.