РСЯ VS Adsense

Вот уже пол год провожу анализ дохода различных систем на моих площадках. Сегодня я перестал понимать что вообще происходит

июнь:

РСЯ квадратный рекламный блок (3 объявления) среди статьи. Среднее кол-во кликов в день - 407, средняя цена за клик - 2,9 рубля. Средний дневной доход - 1180 рубля.

Adsense квадратный рекламный блок (3 объявления) среди статьи. Среднее кол-во кликов в день - 220, средняя цена за клик - 7,1 рубля. Средний дневной доход - 1562 рубля.

P.S. Дизайн блоков одинаковы, посещаемость одинакова, место расположение блоков одно и тоже (тестировалось по очереди по две недели каждый).

ноябрь:

РСЯ квадратный рекламный блок (3 объявления) среди статьи. Среднее кол-во кликов в день - 801, средняя цена за клик - 1,7 рубля. Средний дневной доход - 1361 рубля.

Adsense квадратный рекламный блок (3 объявления) среди статьи. Среднее кол-во кликов в день - 164, средняя цена за клик - 5,3 рубля. Средний дневной доход - 869 рубля.

P.S. Дизайн блоков одинаковы, посещаемость одинакова, место расположение блоков одно и тоже (тестировалось по очереди по две недели каждый).

Посещаемость портала в июне и в ноябре одинаоково (1.1 млн.), информация та же (деловая тематика, бухгалтерия, налогооблажение и тд).

Adsense просел по всем блокам, доходность понизилась в 2-3 раза. На против РСЯ вырывается вперёд по количеству кликам (рекламные объявления интересуют пользователей).

Есть у кого нибудь информация по анализу на Ваших сайтах?