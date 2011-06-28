Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Зеркала площадок можно добавлять через интерфейс или автоматически

Теперь партнёры могут самостоятельно, без заявки в службу поддержки, подключать в Рекламной сети Яндекса зеркала своего сайта и получать дополнительные показы.

Зеркала — это сайты-копии вашей площадки, на которых можно транслировать рекламу и зарабатывать так же, как и на основном сайте. Недавно мы сделали добавление зеркал к площадке удобнее: теперь это можно сделать автоматически или через партнёрский интерфейс.



  • В интерфейсе зеркало можно добавить по ссылке «Редактирование зеркал». В поле «Зеркала» нужно ввести домен и нажать на кнопку «Добавить». После добавления всех зеркал надо нажать на кнопку «Сохранить». Зеркала проверяются модераторами РСЯ в течение двух рабочих дней. После этого партнер получит письмо с результатами проверки. Это самый быстрый способ добавить зеркало.

       

     
  • При автоматическом добавлении будет добавляться зеркало, на которое просто установлен рекламный код. Роботу может потребоваться некоторое время, прежде чем он обнаружит зеркало с кодом. Когда зеркало найдено, основной сайт получает статус «На модерации», уведомление о результатах модерации придёт на электронный адрес. Пожалуйста, учитывайте, что зеркало с рекламным кодом, не добавленное в Партнерский интерфейс, может оказаться на модерации. Мы совершенствуем автоматическое добавление и будем сообщать вам обо всех изменениях и новшествах.

Если у вашего сайта много зеркал, убедитесь, что все они добавлены в Партнерском интерфейсе и вы не теряете средств, которые могли бы заработать.

Подробнее о новой возможности можно прочитать в Помощи.

4 комментария
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lenka-kiwi1
28 января 2016, 00:45

Когда зеркало найдено, основной сайт получает статус «На модерации»,
уведомление о результатах модерации придёт на электронный адрес.

т.е. у сайта на это время перестают засчитываться деньги???

ну как-бы не очень удобно, ведь срок модерации явно не 5 минут...

popov-man
28 января 2016, 00:45

Модерация зеркал, как и другие изменения работающей площадки не останавливают учёт кликов (показов, денег).

Если модераторы примут зеркало, учёт статистики конкретно по зеркалу включится в течение пары часов.

popov-man
28 января 2016, 00:45

PS: Учёт статистики не останавливают изменения (настройки фильтров, блокировка конкурентов, добавление/модерация зеркал и т.п.), но не действия по остановке, возврату площадки в тестирование и т.п.

Альберт Аухадуллин
1 февраля, 07:28
Здравствуйте! Может ли быть, например, сайт: https://www.aauhadullin.ru/ зеркалом другого сайта: https://www.rtiivaz.ru/ ?  У обоих сайтов автомобильные темы.  