Зеркала площадок можно добавлять через интерфейс или автоматически

Теперь партнёры могут самостоятельно, без заявки в службу поддержки, подключать в Рекламной сети Яндекса зеркала своего сайта и получать дополнительные показы.

Зеркала — это сайты-копии вашей площадки, на которых можно транслировать рекламу и зарабатывать так же, как и на основном сайте. Недавно мы сделали добавление зеркал к площадке удобнее: теперь это можно сделать автоматически или через партнёрский интерфейс.

В интерфейсе зеркало можно добавить по ссылке «Редактирование зеркал». В поле «Зеркала» нужно ввести домен и нажать на кнопку «Добавить». После добавления всех зеркал надо нажать на кнопку «Сохранить». Зеркала проверяются модераторами РСЯ в течение двух рабочих дней. После этого партнер получит письмо с результатами проверки. Это самый быстрый способ добавить зеркало.









зеркало можно добавить по ссылке «Редактирование зеркал». В поле «Зеркала» нужно ввести домен и нажать на кнопку «Добавить». После добавления всех зеркал надо нажать на кнопку «Сохранить». Зеркала проверяются модераторами РСЯ в течение двух рабочих дней. После этого партнер получит письмо с результатами проверки. Это самый быстрый способ добавить зеркало. При автоматическом добавлении будет добавляться зеркало, на которое просто установлен рекламный код. Роботу может потребоваться некоторое время, прежде чем он обнаружит зеркало с кодом. Когда зеркало найдено, основной сайт получает статус «На модерации», уведомление о результатах модерации придёт на электронный адрес. Пожалуйста, учитывайте, что зеркало с рекламным кодом, не добавленное в Партнерский интерфейс, может оказаться на модерации. Мы совершенствуем автоматическое добавление и будем сообщать вам обо всех изменениях и новшествах.

Если у вашего сайта много зеркал, убедитесь, что все они добавлены в Партнерском интерфейсе и вы не теряете средств, которые могли бы заработать.

Подробнее о новой возможности можно прочитать в Помощи.