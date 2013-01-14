Справка 2-НДФЛ

А может, человек жилищную субсидию хочет офрмить и ему нужна справка о доходах? ;-)
Или же у него жена на гос. службе трудится, ей по месту работы надо предоставлять спраку о доходах членов семьи. B-)
А если человек не работал и устраивается на новую работу, то ему такая справка тоже может понадобиться. До какой-то суммы в год (если мне не изменяет память, порядка 20 тыс. рублей) предоставляются налоговые льготы на новом месте работы.
А если человек не работал и устраивается на новую работу, то ему такая справка тоже может понадобиться. До какой-то суммы в год (если мне не изменяет память, порядка 20 тыс. рублей) предоставляются налоговые льготы на новом месте работы.
Ну, не знаю. Пару лет назад, когда я устраивалась на новую работу и до этого несколько месяцев официально не работала, я писала какое-то заявление в бухгалтерии, что у меня с начала года не было дохода, и они мне на первый месяц налоги по сниженной ставке рассчитывали. Но это была государственная организация.
Данную справку как оказалось не так просто получить. Сейчас третью неделю "обиваю пороги" почт Яндекса, чтобы получить справку 2-НДФЛ за 2018 год для соцзащиты. Уже другие собранные справки теряют срок, а Яндекс никак не разродится... Печаль ((
Данную справку как оказалось не так просто получить. Сейчас третью неделю "обиваю пороги" почт Яндекса, чтобы получить справку 2-НДФЛ за 2018 год для соцзащиты. Уже другие собранные справки теряют срок, а Яндекс никак не разродится... Печаль ((