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Справка 2-НДФЛ

 

Я в помощи прочитал, что справку 2-НДФЛ выдают по запросу подскажите куда и какай запрос отправлять?

 

18 комментариев
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qzminn
28 января 2016, 00:25
Напишите на support@partner.yandex.ru, справку вам оформим
kolpakov-alex
28 января 2016, 00:25

Спасибо. Написал.

appleinsider.rtb
28 января 2016, 00:25

А справку можно получить когда проработал с вами год?

Или можно за прошедшие месяцы с начала работы?

qzminn
28 января 2016, 00:25
Напишите на support@partner.yandex.ru, все вам сделаем
Юрий
28 января 2016, 00:25
Справку 2-НДФЛ выдают на последнем месте работы. Если Вы работаете, то обратитесь в свою бухгалтерию. Если же Вы не работали весь год, то эта справка НЕ НУЖНА никому.
viry-tatyana
28 января 2016, 00:25

Ситуации в жизни бывают разные... Мало ли кому и для чего может быть нужна эта справка. B-)

slavapril
28 января 2016, 00:25

Конечно...иногда бывает несколько сотен рублЁв хватает, чтоб дали в кредит именно такую-то сумму, а не меньше. Тут-то Яндекс и поможет)

viry-tatyana
28 января 2016, 00:25

А может, человек жилищную субсидию хочет офрмить и ему нужна справка о доходах? ;-)

 

Или же у него жена на гос. службе трудится, ей по месту работы надо предоставлять спраку о доходах членов семьи. B-)

 

А если человек не работал и устраивается на новую работу, то ему такая справка тоже может понадобиться. До какой-то суммы в год (если мне не изменяет память, порядка 20 тыс. рублей) предоставляются налоговые льготы на новом месте работы.

trudonoshin1959
28 января 2016, 00:25

А если человек не работал и устраивается на новую работу, то ему такая справка тоже может понадобиться. До какой-то суммы в год (если мне не изменяет память, порядка 20 тыс. рублей) предоставляются налоговые льготы на новом месте работы.

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Нет таких льгот по НДФЛ. Может какой-то новый налог появился? На бездетность?

viry-tatyana
28 января 2016, 00:25

Ну, не знаю. Пару лет назад, когда я устраивалась на новую работу и до этого несколько месяцев официально не работала, я писала какое-то заявление в бухгалтерии, что у меня с начала года не было дохода, и они мне на первый месяц налоги по сниженной ставке рассчитывали. Но это была государственная организация.

 

trudonoshin1959
28 января 2016, 00:25

А если человек не работал и устраивается на новую работу, то ему такая справка тоже может понадобиться

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Если человек не работал, то в 2-ндфл у него будут нули.

 

у меня с начала года не было дохода, и они мне на первый месяц налоги по сниженной ставке рассчитывали. Но это была государственная организация.

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В НДФЛ нет пониженной ставки, есть ставка 13% для всех. И от организационно-правовой формы организации не зависит. Ну ... может быть за ваши красивые глазки бухгалтер снизил Вам ставки налога!

cleper
28 января 2016, 00:25

Почему же не нужна? При оформлении кредита такая справка доказательство для банка о дополнительном (а может даже основном) заработке.

vittiv2017
9 февраля 2018, 03:23
Здравствуйте! А налоговые вычеты на детей Вы делаете?
Ольга (Яндекс)
13 февраля 2018, 10:16
vittiv2017,
Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. 
konverto2
16 августа 2018, 09:47
Здравствуйте! В офисе Яндекса мне сказали что я могу справку 2ндфл в личном кабинете оформить. Как?
Ольга (Яндекс)
11 сентября 2018, 10:59
konverto2,
Заказать справку можно в разделе "Доход и взаиморасчеты" Помощи РСЯ - https://yandex.ru/support/partner2/payments/with-individuals.html#with-individuals__taxes-and-duties 
Александр
вчера, 09:24
Ольга (Яндекс),
Данную справку как оказалось не так просто получить. Сейчас третью неделю "обиваю пороги" почт Яндекса, чтобы получить справку 2-НДФЛ за 2018 год для соцзащиты. Уже другие собранные справки теряют срок, а Яндекс никак не разродится... Печаль ((
Александр
вчера, 09:18
Данную справку как оказалось не так просто получить. Сейчас третью неделю "обиваю пороги" почт Яндекса, чтобы получить справку 2-НДФЛ за 2018 год для соцзащиты. Уже другие собранные справки теряют срок, а Яндекс никак не разродится... Печаль ((