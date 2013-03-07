Вредна ли реклама на молодом сайте

Доброго времени суток. В первую очереджь мой вопрс адресуется специалистам службы поддержи, если, конечно, они могут давать подобную информацию. Суть вопроса такова: Может ли реклама на молодом сайте, к примеру, до 6 месяцев от роду, стать причиной резкого понижения ресурса в поисковой выдаче Яндекса?

Наблюдаю картину уже с 4 своими сайтами, сначала идет нормальный трафик с Яндекса, а потом в возрасте от 3 до 5 месяцев сайт резко выбрасывает за ТОП-100 выдачи. В ответе от службы поддержки для Вебмастеров намекают на рекламу в таком тоне: "Реклама не является той ценностью...и.т.д"

Так что получается, молодые сайты нельзя монетизировать даже Adsense или РСЯ? И сколько времени нужно дать сайту отстояться, прежде чем повесить рекланые блоки?