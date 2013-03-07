Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Вредна ли реклама на молодом сайте

Доброго времени суток. В первую очереджь мой вопрс адресуется специалистам службы поддержи, если, конечно, они могут давать подобную информацию. Суть вопроса такова: Может ли реклама на молодом сайте, к примеру, до 6 месяцев от роду, стать причиной резкого понижения ресурса в поисковой выдаче Яндекса?

Наблюдаю картину уже с 4 своими сайтами, сначала идет нормальный трафик с Яндекса, а потом в возрасте от 3 до 5 месяцев сайт резко выбрасывает за ТОП-100 выдачи. В ответе от службы поддержки для Вебмастеров намекают на рекламу в таком тоне: "Реклама не является той ценностью...и.т.д"

Так что получается, молодые сайты нельзя монетизировать даже Adsense или РСЯ? И сколько времени нужно дать сайту отстояться, прежде чем повесить рекланые блоки? 

25 комментариев
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qzminn
28 января 2016, 00:22

Дело вовсе не в молодости сайта. Реклама не должна быть излишней, не должна вытеснять контент. Сайты, размещающие агресивную рекламу, будь это совершенно нечеловеческие форматы вроде pop-up или хорошая качественная реклама РСЯ - но в черезмерной подаче, действительно пессимизируются во всех поисковых системах. Для того, чтобы этого не происходило, занимайтесь развитием сайта и прислушивайтесь к нашим советам по размещению рекламы. Например тем, которые даны в этом видео: http://video.yandex.ru/users/yacinema/view/265/

cherkasov.a.a
28 января 2016, 00:22

Но на всех моих сайтах, рекламы было мало, макисмум по два блока, а на последнем, попавшем под пессимизацию - вообще один блок adsense в самом низу сайта -( Возможно, еще играет роль поведенческие факторы и посещаемость, у меня она не превышала 300 человек, как рекомендуют в РСЯ

andolgij
28 января 2016, 00:22

Qzminn

Не могли бы Вы уточнить. Негативное влияние может оказать количество кодов вызовов рекламных блоков или непосредственно количество самой рекламы, отображаемой на странице. Ведь можно установить (на примере РСЯ) пять кодов по одному объявлению в каждом (всего 5 объявления на странице) или установить только один код, но на 9 объявлений?!

enc60
28 января 2016, 00:22

Предположу, что в ЯД есть параноики, которые придумывают и пытаются учитывать все подряд, в том числе и количество кодов вызова :) по крайней мере я бы поступил так же :) а затем, проанализировал и давал вес тому или иному параметру.

 

Пользуйтесь здравой логикой во всем.

Forsaid
28 января 2016, 00:22

Не знаю как по яндексу, но гугл не особо любит рекламу на новых сайтах...

okhitin
28 января 2016, 00:22

Тут дело не в рекламе. Давно замечено, что поисковые системы дают молодым сайтам некоторую начальную фору и в каком-то смысле помогают ему. А затем наступает суровый закон джунглей.

cherkasov.a.a
28 января 2016, 00:22

Вы не серче бывали? Там сотни людей, у которых подобные проблемы, и из общего у многих сайтов именно реклама. Сайты стабильно вылетают из ТОП-10 далеко за ТОП-100 в один миг, примерно это случается в возрасте от 3 до 5 месяцев.

А что касается бонуса новичка, так называемого, то объясните, почему тогда на бесплатных платформах все как идет отлично с самых первых дней, так и продолжается отличный рост на протяжении нескольких лет? Дело именно в возрасте сайте: это ключевой показатель и наличие на нем рекламы + оценка поведенческих факторов. То есть, если у вас молодой сайт с плохими поведенческими факторами, и с рекламой adsense - ждите наложения санкций примерно в упомянутый выше период!

vitasklimin
28 января 2016, 00:22

(+1)00

Это вступил в силу закон джунглей. Пора начальную эйфорию выключить и начать длительную и муторную работу по развитию сайта.

serik.nikolay
28 января 2016, 00:22

Вставлю свои 5 копеек. Как Я понял, Яндекс как поисковик, действительно новые сайты несколько повышает их в поисковой выдаче, чтобы посмотреть как на этот самый новый сайт реагирую посетители. Плюс, на колличество рекламы на сайте он так же реагирует - чем больше кодов вызавов рекламы на сайте тем хуже для поисковой выдачи. Извиняюсь за жаргон (немного не трезв) :) но всю эту фигню мне объяснили вот тут в бесплатных консультациях http://profit-partner.ru/?r=1674816f9768f756ad1edcd6e9046f3b (ну реф ссылка, а чеб не заработать если что?! :) ) 

joblocator
28 января 2016, 00:22

Как только вы занялись сайтостроением вашей любимой цифрой наравне с количеством посетителей и местом в топе должен стать показатель отказов. Молодому сайту поисковики дают некоторое время на устаканивание этого показателя. Спустя несколько месяцев после индексации и появления сайта в выдаче поисковики начинают учитывать эту волшебную цифру. Если сайт имеют процент отказов ниже среднего по больнице, то применяются санкции. В каком объеме - вопрос к поисковикам.

 

webpostnikof
28 января 2016, 00:22

и какой же процент отказов  средний по больнице?

joblocator
28 января 2016, 00:22

В зависимости от больницы, то бишь тематики сайта, региона. Сильно колеблется. Как-то так: развлекательные типа социалок - близко к нулю, информационные типа википедии - 50%. Москва - больше отказов, регионы - меньше. И т.д. Это личные оценки, точные спрашивайте в Яндексе. :-)

Sergey
28 января 2016, 00:22

ооткуда дровишки?

joblocator
28 января 2016, 00:22

Из лесу вестимо. Google Analytics.

enc60
28 января 2016, 00:22

Если вы поставите рекламу на сайт без рекламы, то обратите внимание,  что:

1) Резко снизится число просмотренных страниц.

2) Незначительно повысится число отказов.

Возможно, причина в этом. Предположу, что для молодого сайта резкие перепады вредны.

 

Как вариант, вы можете не показывать никакой рекламы и вообще отключить все внешние сервисы (аля лайки вконтакте) на приземляющих страницах. Плюсы в этом следующие: 

1) Ваше число отказов не изменится, а может быть и снизится.

2) Количество просмотренных страниц снизится незначительно.

3) Скорость загрузки вашей странице станет выше

 

comunicom
28 января 2016, 00:22

Скажу от себя, сколько держу у себя рекламу от РСЯ и Гугла, никогда негативного влияния не замечал. Может дело в дизайне. Рекламу слил с контентом она совсем не агессивно выглядит :comunicom.ru

novosti116
28 января 2016, 00:22

Да вредна! однозначно! проводил исследование. Два новых сайта, дата регистрации пара недель. На одном поставил adsence google, на другом нет... Новый контент при добавлении на оба сайта вносил в твиттер для быстрого робота яндекса. В итоге на сайт, на котором стояла реклама быстрый робот от яндекса заходить перестал, даже после нескольких твитов... без рекламный сайт быстрый робот посещает до сих пор с одного твита. Так что выводы делаем!

SoftClipper
28 января 2016, 00:22

Размещайте ненавязчиво, примерно как на сайте http://bazila.net и проблем не будет

SoftClipper
28 января 2016, 00:22

А на этом сайте http://softclipper.net рекламы вообще небыло, но яндекс как - то перестал любить, хоть и тема узкая, некоммерческая. Так и не понял 

vladimirovx
28 января 2016, 00:22

ГЛАВНОЕ НЕ ДАВАТЬ ЕЁ СЛИШКОМ МНОГО, МОЖЕТ ОЧЕНЬ НЕГАТИВНО СКАЗАТСЯ.

kaschkados
21 ноября 2018, 17:04
Какой смысл от рекламы с посещаемостью в 300 уник? Копейки. Снимите и не парьтесь.
alexmer44
24 ноября 2018, 03:33
Я так и не понял когда можно разместить рекламу на сайте https://autoinfovin.ru ?
q-anser
28 февраля, 13:50
Через 6 месяцев начал размещать рекламу РСЯ http://poisk-tel.ru в итоги получил пессимизацию
Обновлено 28 февраля, 13:51
alexraj85
30 мая, 23:21
Вот на этом сайте https://mymistic.ru/ вообще не ставлю рекламу и нормально 
Обновлено 30 мая, 23:21
FILIN75
17 ноября, 14:36
Лохотрон в сети https://filin75.ru/forum/index.php?topic=2.0 коротко и ясно