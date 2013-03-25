Проблема со скриптом Яндекса

Добрый день. Нужна помощь.
Учавствую в РСЯ уже второй год. Проблем не было.
Неделю назад добавил блоки РСЯ и сайт перестал работать. www.hi-gomel.by (сейчас на редиректе)
Сайт работает на любом домене кроме домена, подключенного к РСЯ.
Картина следующая. Зависает любая страница, главная в том числе.
Она начинает грузится и загрузив 50% содержания останавливается.
Не реагирует на на какие ссылки, закрыть страницу с первого раза нельзя.
Браузер (пробовали разные) пишет что ошибка из за
http://an.yandex.ru/resou
Блоки РСЯ, вновь поставленные я удалил. Не помогло. Сайт вторые сутки на редиректе.
Помогите советом.