Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Проблема со скриптом Яндекса

Добрый день. Нужна помощь.

Учавствую в РСЯ уже второй год. Проблем не было.

Неделю назад добавил блоки РСЯ и сайт перестал работать. www.hi-gomel.by (сейчас на редиректе)

Сайт работает на любом домене кроме домена, подключенного к РСЯ.

Картина следующая. Зависает любая страница, главная в том числе.

Она начинает грузится и загрузив 50% содержания останавливается.

Не реагирует на на какие ссылки, закрыть страницу с первого раза нельзя.

Браузер  (пробовали разные) пишет что ошибка из за

http://an.yandex.ru/resource/context_static_r592.js:1

Блоки РСЯ, вновь поставленные я удалил. Не помогло. Сайт вторые сутки на редиректе.

Помогите советом.

4 комментария
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delire
28 января 2016, 00:21

А почему у вас не http://an.yandex.ru/resource/context_static_r592.js ? а http://an.yandex.ru/resource/context_static_r592.js:1 
Вы можете вернуть сайт с редиректа обратно?

oltangroup
28 января 2016, 00:21

Добрый день.

Конечно могу. Вы сейчас сможете это посмотреть?

delire
28 января 2016, 00:21

ФФ 20, последняя опера, Яндекс.Браузер и Хром, а так же Сафари нет никаких проблем

И.С.
вчера, 14:55
г г г г  г полное