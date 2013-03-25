Проблема со скриптом Яндекса

Добрый день. Нужна помощь.

Учавствую в РСЯ уже второй год. Проблем не было.

Неделю назад добавил блоки РСЯ и сайт перестал работать. www.hi-gomel.by (сейчас на редиректе)

Сайт работает на любом домене кроме домена, подключенного к РСЯ.

Картина следующая. Зависает любая страница, главная в том числе.

Она начинает грузится и загрузив 50% содержания останавливается.

Не реагирует на на какие ссылки, закрыть страницу с первого раза нельзя.

Браузер (пробовали разные) пишет что ошибка из за

http://an.yandex.ru/resou rce/context_static_r592.j s:1

Блоки РСЯ, вновь поставленные я удалил. Не помогло. Сайт вторые сутки на редиректе.

Помогите советом.