Совокупный доход с сайта за 1000 показов

Мне кажется, что у меня маленький доход с сайта за 1000 показов по всей рекламе. Предлагаю выложить свои цифры за апрель, расчитываем по формуле в два этапа:

а)Определяем чистую прибыль сайта в апреле со всей рекламы. Доход - расход = чистая прибыль. (пример: 200000-100000=100000 руб)

б) делим чистую прибыль на количество тысяч показов страниц в апреле. (пример: 100000 : 200 (200000 показов страниц) = 500 рублей за 1000 показов.

У меня получилось за апрель 74 рубля за 1000 показов страниц

Рекламные сети: РСЯ, adsense, begun, pingmedia, marketgid.