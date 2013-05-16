Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Совокупный доход с сайта за 1000 показов

Мне кажется, что у меня маленький доход с сайта за 1000 показов по всей рекламе. Предлагаю выложить свои цифры за апрель, расчитываем по формуле в два этапа:

 

а)Определяем чистую прибыль сайта в апреле со всей рекламы. Доход - расход = чистая прибыль. (пример: 200000-100000=100000 руб)

б) делим чистую прибыль на количество тысяч показов страниц в апреле. (пример: 100000 : 200 (200000 показов страниц) = 500 рублей за 1000 показов.

 

У меня получилось за апрель 74 рубля за 1000 показов страниц

Рекламные сети: РСЯ, adsense, begun, pingmedia, marketgid.

69 комментариев
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Mark de Sad
28 января 2016, 00:20

прибыль от тематики сайта завист, от размещения блоков и прочее, прочее, прочее...

а 74 рубля с 1000 показов хороший профит, очень хороший.

sportmas
28 января 2016, 00:20

Хороший? Я думал что минимум должно быть 150-200 рублей за 1000 показов. Тематика сайта - бухгалтерия, налогообложение и тд.

Егоров Константин
28 января 2016, 00:20

Подскажите плиз сколько ныне с бегуна за 1 клик получается (примерно)? А по поводу дохода, мне кажется у вас норм показатель. У меня с adsense где-то 30 руб и с директа около 10 руб.

sportmas
28 января 2016, 00:20

С бегуна за клик получается примерно 70-80 копеек.

Mark de Sad
28 января 2016, 00:20

ну так сейчас не 2005й, нормальный профит, врядли получится больше невернуть

aleksandr.kravchuk10
28 января 2016, 00:20

у меня доходит до 100 руб за клик, 300 уников в сутки... Скрин ниже


joblocator
28 января 2016, 00:20

Если бы это было 100 кликов. А так это не экзотика. Такое уже проходили.

izh-remont
28 января 2016, 00:20

Мне бы так

valera18reg
28 января 2016, 00:20

У меня 30 рублей на 1000 показов на новостном сайте

izh-remont
28 января 2016, 00:20

Неплохо. Я пока на адсенсе сижу 4$ за 1000 показов. На странице 3 блока - в начале статьи и в конце. Хочу попробовать РСЯ, но посещалка еще недоросла

posizhu
28 января 2016, 00:20

Аналогичная ситуация

asanovavto
28 января 2016, 00:20

Завидую :-$

izh-remont
28 января 2016, 00:20

Экперементируйте с блоками, увеличивайте посещаемость 

izhbilet
28 января 2016, 00:20

(+1)

izh-remont
28 января 2016, 00:20

Спасибо за рекомендации

izh-remont
28 января 2016, 00:20

Обращайтесь

izhbilet
28 января 2016, 00:20

Около 60 рублей РСЯ + Адсенс

valera18reg
28 января 2016, 00:20

:-)

viry-tatyana
28 января 2016, 00:20

Скажите, пожалуйста, а Ваш расход  - это реклама в Яндекс.Директе? Я встречала на форуме рекламодателей forum.direct.yandex.ru Евгения Сурина, это Вы?

Т.е., это Вы 11-копеечный сборщик трафика?

theseregab
28 января 2016, 00:20

(+1)

sportmas
28 января 2016, 00:20

Я плачу 2 рубля за клик в директе.

viry-tatyana
28 января 2016, 00:20

А какой % трафика у Вас идет с поисковиков и какой с директа?

sportmas
28 января 2016, 00:20

С директа я пуская трафик, который имеет большое количество показанных страниц с одного пользователя. Тем самым я плачу 2 рубля за одного посетителя, который осуществляет от 30 до 50 просмотренных страниц за сессию. Затем он возможно возвращается.

 

В среднем сайт имеет около 60 000 посетителей в будни. Из них около 5000 с директа.

ireclam
28 января 2016, 00:20

стремитесь к показателю 5т.р. в месяц на 1000 посетителей в день, если у вас в день 60К уников, то доход можно довести до 300К рублей в месяц. Надо поиграть с блоками, шрифтами, цветом, числом блоков на страницах и т.п.

 

astant
28 января 2016, 00:20
74 рубля это отлично. у меня выше 20 не поднимается
Genri
28 января 2016, 00:20

Поддерживаю, Афтар - ты алигарх:-D

После того как я из шапки рекламу убрал в бок у меня больше 10 рублей не получается.

sportmas
28 января 2016, 00:20

А посещаемость с гугла пошла расти или нет?

Genri
28 января 2016, 00:20

 В случае с Гуглом, фраза "Обещанного три года ждут" - не просто поговорка.:-)

 

Пока существенно ни че не изменилось.

sportmas
28 января 2016, 00:20

Надо ждать 3 месяца

 

baster-sc
28 января 2016, 00:20

75.5 за 1000 показов (налоги не отнимал). РСЯ и adsense. 60 тысячами посетителей пока, к сожалению, похвастаться не могу :))

Константин perekop.info
28 января 2016, 00:20

всего 10 рублей с 1000 показов :( тематика туризм, AdSense на этом сайте на этом же трафе даёт в 4-5 раз больше

baster-sc
28 января 2016, 00:20

Не знаю, к сожалению, как по туризму - у меня общая тематика. Могу только сказать, что за пару месяцев у меня получилось раза в 3 увеличить доход: я всячески эспериментировал с расположением блоков, в итоге добился максимального дохода при небольшом количестве рекламы. После этого максимизировал CTR вплоть до десятых долей процента с помощью A-B тестирования. Получается, то, что говорит г-н   про CTR и тестирование - не пустые слова. Составьте прямо большую таблицу, опишите все возможные варианты и тестируйте их все.

Обидно только, что мне потребовалась пара лет, чтобы прийти к такому очевидному решению (

joblocator
28 января 2016, 00:20

Ну если вам не за пятьдесят, то все подвиги еще в переди :-)

neznaykat
28 января 2016, 00:20

Апрель 3,8 рубля за 1000 - мамская тематика o_O В марте 2.4 р за 1000, а в январе аж 5.7р за 1000 - и зачем нам эти шарики? Еле-еле окупает хостинг (-1) Это только РСЯ

m3x
28 января 2016, 00:20

никогда раньше не думал об этом, теперь вот взял и посчитал для одного сайта, который по этому показателю очевидно был лучшим.

получилось 800 рублей с 1000 показов. правда у меня нет 60 000 уников в сутки, что немного расстраивает...

sportmas
28 января 2016, 00:20

Если 800 только с рекламы. Такого быть не может.

 

Многие пытаются добиться дохода в 500 рублей за 1000 показов, это редкие случае, но если добиться, то это большой денежный поток. 1000 показов - это, в худшем случае 500 посетителей, а 500 посетителей - это покупной тематический трафик за 300 рублей. Соответственно 200 рублей в прибыли.

 

А трафика такого можно купить оооочень много за сутки.

m3x
28 января 2016, 00:20

видимо, мы живем в разных вселенных

joblocator
28 января 2016, 00:20

видимо у вас калькулятор неправильный :-)

больше ста рублей за 1000 показов это уже очень приличный выхлоп, до 200 за тысячу работают большинство популярных порталов и только в очень узких нишах и на прямых контрактах с рекламодателем можно поднять больше

m3x
28 января 2016, 00:20

совершенно верно, поэтому если прикинуть, в какой тематике хорошая стоимость клика в директе и где много трафика с сео, то можно понять, что необязательно иметь прямых рекламодателей. 

посмотрел сейчас показатели. средий ctr 2,43 (размещены 9 объявлений), средняя цена клика 4,34. весь трафик с поиска. почему вы не верите-то? у меня такой сайт один, конечно, но на других доход тоже не 10 рублей с 1000 показов.

viry-tatyana
28 января 2016, 00:20

Покажите, пожалуйста, ваши сайты. Мы посмотрим, к чему надо стремиться. Нам интересно.

m3x
28 января 2016, 00:20

не, ссылку не дам. тематика - автомобили

viry-tatyana
28 января 2016, 00:20

А чего так? Чего боитесь? Раз не можете/не хотите дать ссылку, так не надо нам здесь басни рассказывать.

m3x
28 января 2016, 00:20

от того, расскажу я вам что-то или нет, мои доходы не изменятся=) верить или не верить - дело сугубо личное. 

m3x
28 января 2016, 00:20

смешно

а вы везде всем рассказываете, какие у вас сайты и сколько они приносят денег?

viry-tatyana
28 января 2016, 00:20

Про деньги не рассказываю, это как минимум бестактно и не принято в обществе. Да и Договор с Яндексом не позволяет разглашать. Хотя, в принципе, особо и не скрываю доходы.

 

А сайты я не скрываю. Мой сайт - это мое портфолио, моя визитка. Я под ним свою подпись ставлю, за каждое слово отвечаю.

 

Зачем делать сайт, если скрываешь его (или себя как автора)? Если человек что-то скрывает, значит есть какое-то мошенничество, какой-то обман, какой-то криминал. Что, всю жизнь будете скрываться, под никами прятаться? "У меня есть сайт, но я его не покажу..." - детский сад.

 

Получается, что наше обсуждение переросло в тривиальное: "я работал - заработал 10 рублей, а я смошенничал, украл - заработал 100 рублей".  Конечно, обманом практически всегда денег можно больше получить. Не обманешь - не продашь - старо как мир.

 

Зачем Вы тогда нам здесь хвастаетесь о своих сверхдоходах, если у Вас все секретно? - Думаете, мы Вас за это уважать будем? - Нет. Уважать будем, если Вы что-то интересное напишите, умное, полезное.

Если все секретно - сидите - молчите, никто за язык не тянет. А хочется покрасоваться перед людьми, - первый вопрос: сайт где?

 

Мы с Вами работаем в разных жизненных пластах.

Я вот сама весь контет пишу, и ко мне на сайт люди приходят за содержанием, а не за тизерками и объявлениями РСЯ.

Конечно, у каждого свои собственные цели и свои критерии качества работы. Кто-то гордится тем, что ему удалось исхитриться, кого-то обмануть и по-больше украсть. И он считает себя крутым. А по мне "крутой" тот, кто делает что-то полезное в жизни, и делает свое дело честно.

m3x
28 января 2016, 00:20

я так понимаю, что ваш наиполезнейший сайт приносит три копейки? и что вы и про людей на дорогих иномарках говорите, что они украли, потому что честно столько не заработать? у меня нет сверхдоходов, у меня хороший показатель дохода на 1000 показов, а скрываю я потому, что такие вот как вы карму портят. а не из-за того, что я боюсь спалить сайт. и еще хочется сказать, что нет никому дела до того, кто вам контент пишет. и не забывайте, что ваш сайт, не имеющий аналогов, помогает миллионам людей, гордитесь этим и ругайте всех прочих. это очень профессионально=) мне же ваша критика не нужна, для меня это работа, которая приносит деньги, я никого не обманываю, впрочем, сорри, обманул вас по поводу того, что ваш сайт хоть кому-то реально нужен. без него интернет ничего не потеряет. как, впрчем, и без всех моих сайтов=)))

joblocator
28 января 2016, 00:20

Татьяна взрывает мозг всему клубу РСЯ уже давно и на постоянной основе, возможно хочет получить 90 КУ и банить всех подряд с большим доходом чем у нее:-D

m3x
28 января 2016, 00:20

да я обычно только читаю и вижу ее комментарии постоянно=) обычно возникает желание вставить фейспалм=)

Константин perekop.info
28 января 2016, 00:20

Хоть тематику назовите. А то подобный доход я вижу только в AdSense на англоязычных проектах

m3x
28 января 2016, 00:20

автомобили

joblocator
28 января 2016, 00:20

А у вас кроме объявлений есть контент какой-то? ;-) Я вот сразу ухожу с сайта, если вижу столько объявлений. Ну и CTR говорит от том, что сайт сделан для РСЯ.

m3x
28 января 2016, 00:20

контент, конечно же есть, ведь трафик с поиска идет. сами знаете, что он должен быть уникальным. сайт и под рся, и для людей (хотя если бы вы зашли на него, то, конечно же, может и назвали меня нехорошим словом, кто знает). нужную инфу они находят, объявления релевантные, тематика очень удачная. и другие сайты в этой тематике имеют хорошие ctr. просто этот лучший по всем показателям кроме посещаемости. но на то и зовемся мы вебмастерами, чтобы думать о том, про что сделать сайт, чтобы он был полезным и чтобы приносил денег. я пробовал много всего, но тачки - это то, что вне конкуренции. 

joblocator
28 января 2016, 00:20

Adsense не пробовали добавить, или заменить часть блоков РСЯ? Суммарный профит возможно будет выше.

m3x
28 января 2016, 00:20

у меня стоит автомобильная тизерка, она разбавляет контекст и добавляет доход.

адсенс по этой тематике приносит намного меньше (тестил давно правда, могло все измениться), к тому же после того, как меня там забанили, не хочу с ним связываться. забанили за скликивание, молодой был, неопытный, после этого поставил яндекс и раз так в 5 доход стал выше. да и настройки адсенса мне не нравятся (яндекс органичнее вписывается). и, видимо, я просто фанат рся, в конце-то концов.

m3x
28 января 2016, 00:20

да что вы говорите! и почему же?

Константин perekop.info
28 января 2016, 00:20

Так, если у вас 1000 показов дают 25 кликов (средий ctr 2,43), а средняя цена клика 5 рублей (средняя цена клика 4,34. весь трафик с поиска. почему вы не верите-то?)

то математика подсказывает - 25х5=125 рублей с 1000 показов - откуда 800 рублей с тысячи показов взялось?

m3x
28 января 2016, 00:20

написал же, что 9 объявлений на странице (на каких-то меньше), ctr считается по показам объявлений, а в этом топике мы обсуждаем доход с 1000 показов страниц. при учете погрешностей лирушного счетчика, по которому я смотрел среднее количество показов (он почему-то считает на 10% меньше), выйдет как раз в районе 800

Константин perekop.info
28 января 2016, 00:20

Даже если погрешность 100% а не 10% никаких 800 рублей не выйдет, даже в буржунете на конкурентных нишах (где клики в 10 раз дороже чем в рунете) мало где получается 25-30 баксов за 1000 показов.... так что не надо выдавать желаемое за действительное

 

ну или можно дать пруф-линки и скрины, чтобы поставить всех сомневающихся на место

Ufa
28 января 2016, 00:20

только с директа получается примерно по 40 рублей с 1000 - тематика разная, портальная. Самые хорошие клики на коммерческой тематике, но чаще кликают на игровой.

Андрей Осокин
28 января 2016, 00:20

Развлекательная тематика, чуть больше 10 руб с тыс. Google намного прибыльнее и эффективнее.

joblocator
28 января 2016, 00:20

А вы арбитражем трафика занимаетесь?

extremisto47
28 января 2016, 00:20

7 рублей за 1000 показов :-(

Kirill S
28 января 2016, 00:20

112 на 1000. Авто тематика

sportmas
28 января 2016, 00:20

У кого то 7 рублей, у кого то 112. Фига разница, или просто кто то тупит...

joblocator
28 января 2016, 00:20

Скоре всего последнее :-) Яндекс не врет :-D

m3x
28 января 2016, 00:20

дело в тематике

Piponic
28 января 2016, 00:20

Реклама только Adsense, на странице 3 блока. За январь 2014 года за 1000 показов средняя цифра получилась 548 руб (по курсу 35,5 ) За февраль курс если брать такой же, то получается 610 руб за 1000 показов. Март еще только начался.

Piponic
28 января 2016, 00:20

Реклама только Adsense, на странице 3 блока. За январь 2014 года за 1000 показов средняя цифра получилась 548 руб (по курсу 35,5 ) За февраль курс если брать такой же, то получается 610 руб за 1000 показов. Март еще только начался.

gurskiy.mit.gursky
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